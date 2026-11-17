Мила Христова: Националният отбор не създава футболистите

Президентът на Асоциацията на българските футболисти (АБФ) и член на Изпълнителния комитет на Българския футболен съюз Мила Христова излезе с позиция след разочароващите резултати на националния отбор в Лигата на нациите.

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Ето позицията на Мила Христова:

"Последните резултати на националния отбор по футбол отново предизвикаха разочарование, критики и търсене на виновни.

Националният отбор не създава футболистите. Той е резултат от начина, по който ги подготвяме и развиваме години преди да облекат националната фланелка.

Това не освобождава никого от отговорност за представянето на терена. Но не можем да очакваме от единадесет футболисти за деветдесет минути да компенсират проблеми, натрупвани с десетилетия.

Време е да спрем да измерваме развитието на българския футбол единствено с резултатите от мачовете и да започнем да си задаваме по-важните въпроси.

Ние искаме европейски резултати. Но осигуряваме ли европейски условия за развитието на нашите футболисти?

Този въпрос не се отнася единствено до финансовите средства или спортната инфраструктура. Отнася се до начина, по който разпознаваме таланта, подготвяме го, развиваме го и най-вече – до това дали му даваме реален шанс да се превърне в качество.

Един млад футболист може да бъде сред най-добрите в своята възраст. Но ако на 18 или 19 години няма път към професионалния футбол, какво всъщност сме постигнали?

И тук трябва да бъдем достатъчно честни, за да признаем, че развитието на един футболист не приключва с последния му мач като юноша. Тъкмо тогава започва най-трудната част. Нужни са игрови минути, доверие, конкуренция, качествена подготовка и среда, в която грешките са част от израстването.

Това не означава гарантирано място в състава заради възрастта или националността. Означава реална възможност талантът да се докаже в условията на честна конкуренция.

И означава да спрем да говорим за младите български футболисти като за бъдещето на футбола, ако не сме готови да им дадем място в неговото настояще.

Като президент на Асоциацията на българските футболисти вярвам, че трябва да бъдем взискателни към националните състезатели, но и справедливи към тях. Да изискваме повече, като същевременно създаваме условия да постигат повече.

Мила Христова

Президент на АБФ"

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