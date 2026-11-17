Холанд вдъхнови Норвегия за невероятен обрат в Дания и класиране за 1/4-финалите

Норвегия спечели изключително драматично скандинавското дерби с Дания след обрат с 3:2 като гост в решителния последен пряк двубой между двата отбора в група 4 от Лига "А". Момчетата на Стале Солбакен губеха с 0:2 още след първите 15 минути на двубоя, но с много силна игра през втората част изковаха така ценната победа, с която си осигуриха класиране за 1/4-финалите на Лигата на нациите. Разбира се, над всички бе звездата на Норвегия Ерлинг Холанд, който реализира два гола – включително и късното попадение от дузпа дълбоко в продължението на мача, пратило напред отбора му. Головата машина на Манчестър Сити вече 68 гола в 61 срещи за националния си отбор. Много силен мач изигра и капитанът Мартин Йодегор, отличил се с попадение и асистенция.

🤖🇳🇴 68 goals in 61 international games. Erling Braut Haaland. https://t.co/Tko11YUePY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 17, 2026

Така и двата тима завършват с 9 точки в групата, но норвежците излизат втори заради двете си победи с по 3:2 в директните двубои с Дания. За "червения" динамит пък предстои плейоф за оставане в най-елитната Лига "А".

Дания до голяма степен смяташе, че си е решила мача още в началото на първата част, когато вкара два бързи гола. В 11-аата минута извеждащо подаване в наказателното поле на гостите бе отиграно лошо от норвежкия бранител Торбьорн Хегем. Така топката се озова на практика на голлинията, а Расмус Хойлунд просто я чукна в мрежата – 1:0 за Дания. Само три минути по-късно „червения динамит“ удвои, след като Густав Исаксен центрира от наказателното поле, а Пиер-Емил Хьойберг с глава отблизо вкара за 2:0.

Постепенно обаче Норвегия се активизира и Ерлинг Холанд се разписа с глава след корнер в 34-ата минита. Попадението обаче бе отменено заради игра с ръка на нападателя на Манчестър Сити. Само пет минути по-късно обаче головата машина на гостите все пак вкара. Това стана след груба грешка на датския страж Мадс Хермансен, който бе притиснат от Мартин Йодегор и загуби топката, а за Холанд остана най-лесното и на празна врата се разписа за 2:1.

В 54-ата минута Холанд направи сериозен пропуск, след като засече отблизо с глава, но стреля в аут. Натискът на Норвегия обаче стана много силен и след някои неточни удари момчетата на Стале Солбакен изравниха. Резервата Андреас Шелдеруп получи топката в наказателно поле и веднага стреля, но удари страничната греда. Най-съобразителен обаче бе капитанът Мартин Йодегор, който с точна добавка успя да вкара в 83-ата минута, въпреки отчаяната намеса на Хермансен – 2:2.

Това обаче далеч не бе всичко в двубоя. В продължението на срещата бранителят на домакините Йоаким Андерсен игра с ръка и след намеса на ВАР главният съдия Халил Умут Мелер отсъди дузпа. Зад бялата точка застана Холанд, който реализира хладнокръвно за пълния обрат в мача и луда радост на гостуващите норвежки привърженици – 2:3! Така момчетата на Солбакен удържаха така ценния успех, а след драматичната победа отпразнуваха триумфа в типичния си стил - с викингско "гребане".

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