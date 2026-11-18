Украйна не допусна изненада срещу Грузия с гол от съблекалнята

Украйна победи с минималното 1:0 Грузия в последен мач за двата отбора от група 2 на Лига „B” в Лигата на нациите. Единственото попадение в срещата, играна в словашкия град Кошице, дойде още в първата минута и бе дело на Данило Сикан. Грузиннците пък завършиха мача с човек заради късен червен картон.

Така Украйна прекъсна негативната серия от три поредни загуби и завърши кампанията на трето място в групата със 7 точки и в следващото издание на турнира също ще бъде в Лига „B”. Грузия пък остана последен и ще трябва да играе плейоф, за да запази мястото си в дивизията.

Двубоят започна по мечтан начин за украинците, които откриха резултата още в 52-рата секунда. Грешно подаване на крилото Зурико Давиташвили бе пресечено от Данило Сикан, който напредна към наказателното поле и с прецизен удар покрай Гиорги Мамардашвили направи 1:0. Символичните домакини продължиха да атакуват и Генадий Синчук и малко след това Георгий Судаков се озова пропуснаха да се разпишат. Грузинците пък нямаха късмет да изравнят, след като при изпълнение на корнер Гиорги Кочорашвили насочи топката в гредата от близка дистанция. При последващ ъглов удар Жорж Микаутадзе също бе близо до попадение, но вратарят на Украйна Дмитро Ризник се намеси блестящо и изби.

През втората част двата отбора продължиха да си разменят положения, като съответно Синчук и Едуард Сарапий за украинците, и Микаутадзе и Буду Зивзивадзе бяха близо до попадение. Така срещата завърши при този резултат, а в заключителните минути реферът Мартин Матоса показа втори жълт картон и съответно червен картон на Лука Лочошвили. За грузинците остана и горчивината, че не отбелязаха нито един гол през кампанията.

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Снимки: Imago