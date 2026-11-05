Интер готви отговор на рекордната сделка, която обявиха от Милан

Интер ще потърси увеличение на финансовите параметри по договора си с „Найк“, след като големият градски съперник Милан договори значително по-изгодно партньорство с „Адидас“. Според информацията на „Гадзета дело Спорт“ ръководството на „нерадзурите“ е готово да използва новото споразумение на росонерите като аргумент в предстоящите разговори с американския спортен гигант.

Рекордна сделка: Милан подписа исторически договор за 500 милиона евро

През 2023 година Интер подписа осемгодишен договор с „Найк“, който му носи по 30 милиона евро на сезон. Ситуацията обаче се променя след договореното завръщане на „Адидас“ при Милан от лятото на 2028 година. Според публикуваните данни новото десетгодишно споразумение ще носи на росонерите по 50 милиона евро годишно, или общо 500 милиона евро. Така Милан ще получава с 20 милиона евро повече на сезон от градския си съперник само от техническия си спонсор.

Вижте къде се нареди Милан след супер сделката

В Интер смятат, че клубът има достатъчно сериозни аргументи да поиска по-добри условия, особено предвид спортните си резултати, международното присъствие и търговския потенциал на марката. Договорът с „Найк“ обхваща не само екипите на мъжкия първи отбор, но и тези на женския тим и юношеските формации, както и лайфстайл колекциите. На този фон ръководството на миланския гранд не желае да изостава финансово от големия си съперник в битката за приходи от търговски партньорства.

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Снимки: Gettyimages