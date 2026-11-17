Готов е съставът на България за мача с Чехия

Женският национален отбор на България излиза срещу Чехия в третия си двубой от ноемврийския прозорец на квалификациите за Евробаскет 2027. Това ще се случи по-късно днес от 18:15 ч. в „Краловка Арена“, в Прага.

Селекцията на Таня Гатева ще търси силно представяне при гостуването си на чехкините, след като в първите си два мача записа победа над Хърватия с 91:74 и загуба от Испания с 64:85.

Двубоят е важен за подреждането в група J, в която България, Чехия, Испания и Хърватия се борят за място на финалите на Евробаскет 2027. След първите два кръга националките ни са с баланс 1-1, докато Чехия е без победа.

Съставът на България за срещата в Прага:

Стефани Костович

Валерия Алексиева

Деница Манолова

Борислава Христова

Илияна Георгиева

Радостина Христова

Деана Стояновска

Гергана Иванова

Карина Константинова

Преслава Колева

Габриела Николова

Ивана Бонева

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