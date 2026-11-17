Женският национален отбор на България излиза срещу Чехия в третия си двубой от ноемврийския прозорец на квалификациите за Евробаскет 2027. Това ще се случи по-късно днес от 18:15 ч. в „Краловка Арена“, в Прага.
Селекцията на Таня Гатева ще търси силно представяне при гостуването си на чехкините, след като в първите си два мача записа победа над Хърватия с 91:74 и загуба от Испания с 64:85.
Двубоят е важен за подреждането в група J, в която България, Чехия, Испания и Хърватия се борят за място на финалите на Евробаскет 2027. След първите два кръга националките ни са с баланс 1-1, докато Чехия е без победа.
Съставът на България за срещата в Прага:
Стефани Костович
Валерия Алексиева
Деница Манолова
Борислава Христова
Илияна Георгиева
Радостина Христова
Деана Стояновска
Гергана Иванова
Карина Константинова
Преслава Колева
Габриела Николова
Ивана БоневаДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
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