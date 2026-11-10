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Халф на Интер бе освободен от лагера на Сърбия

  • 10 ное 2026 | 20:02
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Халф на Интер бе освободен от лагера на Сърбия

Александър Станкович напусна лагера на националния отбор на Сърбия заради контузия и се завръща в Интер, където ще продължи възстановяването си, потвърдиха от сръбската федерация. 20-годишният полузащитник няма да може да помогне на „орлите“ в предстоящите мачове от Лигата на нациите срещу Германия и Гърция.

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Станкович е почувствал болки в областта на аддукторите на дясното бедро по време на тренировката в понеделник. Медицинският щаб на сръбския национален отбор е извършил прегледи и допълнителни изследвания травмата е била потвърдена. След разговори между лекарите, треньорския щаб и представителите на Интер е било взето решение футболистът да се върне в Милано, за да започне възстановяването си под наблюдението на клубния медицински екип.

Сърбия приема Германия на 13 ноември, а три дни по-късно гостува на Гърция.Станкович се присъедини към миланския клуб през лятото, след като „нерадзурите“ активираха клаузата му за откупуване от Брюж.

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Снимки: Gettyimages

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