Интер подсили ръководството си с кадър от водача в Серия "Б"

От Интер официално обявиха назначаването на Симоне Ло Скиаво, който отсега нататък ще бъде директор по футболното развитие в клуба.

Досега 41-годишният италианец беше част от лидера в Серия "Б" Палермо, където изпълняваше ролята на скаут от лятото на 2024-та насам. Преди това той е бил спортен директор на Вибонезе, както и шеф на скаутските звена в Рома и Салернитана. Идеята на Интер е Ло Скиаво да бъде помощник на Дарио Бачин, който наскоро беше повишен в спортен директор след напускането на дългогодишния ръководител Пиетро Аузилио.

✅ Ufficialità in casa #Inter: Simone Lo Schiavo entra a far parte dell’area sportiva nerazzurra. Sarà il nuovo Director of Football Development a contatto con #Baccin. #internews24 https://t.co/PebJRIJq88 — InterNews24 (@news24_inter) November 5, 2026

Клубният президент Джузепе Марота коментира това назначаване. „Симоне Ло Скиаво се присъединява към нашия клуб, донасяйки както експертиза, така и голям ентусиазъм. Неговият принос ще бъде безценен за нашите всекидневни операции в спортно-техническия щаб. Приветстваме го и му желаем всичко най-добро в неговата работа“, заяви той пред сайта на „нерадзурите“.

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