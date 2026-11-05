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Интер подсили ръководството си с кадър от водача в Серия "Б"

  • 5 ное 2026 | 23:45
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От Интер официално обявиха назначаването на Симоне Ло Скиаво, който отсега нататък ще бъде директор по футболното развитие в клуба.

Досега 41-годишният италианец беше част от лидера в Серия "Б" Палермо, където изпълняваше ролята на скаут от лятото на 2024-та насам. Преди това той е бил спортен директор на Вибонезе, както и шеф на скаутските звена в Рома и Салернитана. Идеята на Интер е Ло Скиаво да бъде помощник на Дарио Бачин, който наскоро беше повишен в спортен директор след напускането на дългогодишния ръководител Пиетро Аузилио.

Клубният президент Джузепе Марота коментира това назначаване. „Симоне Ло Скиаво се присъединява към нашия клуб, донасяйки както експертиза, така и голям ентусиазъм. Неговият принос ще бъде безценен за нашите всекидневни операции в спортно-техническия щаб. Приветстваме го и му желаем всичко най-добро в неговата работа“, заяви той пред сайта на „нерадзурите“.

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