Австрия завърши без загуба в Лигата на нациите след равенство с Израел

Австрия завърши без поражение участието си в груповата фаза на Лигата на нациите, след като направи 1:1 с Израел в среща от последния шести кръг на група 3 в Лига В. Двубоят се игра в унгарския град Дебрецен, а домакините поведоха чрез Дор Перец (36′), преди Саша Калайджич (62′) да изравни. Австрийците още преди срещата си бяха осигурили първото място и промоцията в Лига А.

Австрийците имаха игрово предимство в началото, но не успяха да се възползват от положенията си. В 33-ата минута Юнгвирт се намеси след удар на Оскар Глух, а малко по-късно израелският вратар Даниел Перец отрази опасен изстрел на Раул Флоруч.

В 36-ата минута Израел откри резултата. След центриране на Ели Даса защитата на гостите не успя да се справи с топката и Дор Перец се разписа с акробатичен удар. Малко преди почивката Калайджич можеше да изравни, но Даниел Перец спаси удара му.

След почивката Австрия засили натиска си. В 60-ата минута Флоруч пропусна с глава, но само две минути по-късно гостите стигнаха до изравняване. Даниел Перец не успя да избие добре центриране на Конрад Лаймер и Калайджич се възползва, за да прати топката в мрежата с удар от въздуха.

До края австрийците продължиха да търсят победата. В 66-ата минута гостите стигнаха до второ попадение чрез Михаел Свобода, но след продължителна проверка с ВАР голът беше отменен заради засада. Така резултатът остана 1:1.

В крайна сметка Австрия завърши на първо място в групата с 12 точки след три победи и три равенства и се завръща в Лига А. Израел остана последен с 4 точки и ще трябва да защитава мястото си в Лига В чрез бараж.

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Снимки: Imago