Интер винаги ще има възходи и спадове, смята Киву

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву подчерта, че колебанията са неизбежна част от всеки сезон, но ключовият фактор се крие в правилната реакция след грешните стъпки, каквато бе загубата в дербито срещу градския съперник Милан.

„Нерадзурите“ посрещат паузата за националните отбори само на точка зад лидера в Серия А Лацио. Тимът успя бързо да се отърси от поражението в Дерби дела Мадонина срещу Милан, след като постигна класически успех с 3:0 като гост на Фейенорд в Шампионската лига и надигра Комо с 2:0 в първенството.

„Сезоните са дълги и винаги има възходи и спадове. Ясно е, че са нужни много упорит труд, търпение, себераздаване и способност да се изправим отново на крака като колектив“, заяви Киву по време на събитие в Парма, където получи отличие в града, където през 2025 година започна треньорската му кариера в мъжкия футбол.

„Трябва да направим всичко възможно за постигането на резултати, осъзнавайки, че понякога ще има и подхлъзвания. Важното обаче е как реагираш. Не бива да изпадаме в прекомерна еуфория при победа, нито в депресия, когато нещата не вървят. Ще продължим да даваме всичко от себе си, за да поддържаме конкурентоспособността, нужна за силен и успешен сезон”, добави той.

Киву завоюва дубъл със Скудетото и Купата на Италия още в първия си пълен сезон начело на Интер. Назначаването му на мястото на Симоне Индзаги бе определено като смел ход, имайки предвид, че бившият защитник имаше едва 13 мача като треньор в Серия А с тима на Парма.

„Благодарен съм за доверието, което Парма ми гласува, поверявайки ми отговорността да запазим мястото на отбора в Серия А. Смятам, че всичко се разви отлично благодарение на скромността и многото работа. Завръщането тук носи огромен емоционален заряд. Този град стана истински мой заради всичко, което исках да му дам“, обобщи специалистът.

Киву: Играхме великолепно, но винаги има какво да се подобрява

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google