Северна Ирландия взе много ценна точка и измъкна 1:1 в Будапеща срещу Унгария в последен мач за двата отбора от група 2 на Лига „B”. Маджарите поведоха с попадение на Барнабаш Варга в 35-ата минута, но красив гол на халфа на Стоук Сити Джъстин Девени през втората част донесе скъпоценното равенство за гостите.
По този начин Северна Ирландия запази първото си място в групата и финишира с 12 точки, като по този начин печели промоция за елитната Лига „А“. За Унгария остава пък шансът да се бори на плейоф догодина за влизане в по-горната дивизия.
Снимки: Imago