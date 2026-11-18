Красив гол помогна на Северна Ирландия да удържи Унгария и да спечели директна промоция в елитната дивизия

Северна Ирландия взе много ценна точка и измъкна 1:1 в Будапеща срещу Унгария в последен мач за двата отбора от група 2 на Лига „B”. Маджарите поведоха с попадение на Барнабаш Варга в 35-ата минута, но красив гол на халфа на Стоук Сити Джъстин Девени през втората част донесе скъпоценното равенство за гостите.

По този начин Северна Ирландия запази първото си място в групата и финишира с 12 точки, като по този начин печели промоция за елитната Лига „А“. За Унгария остава пък шансът да се бори на плейоф догодина за влизане в по-горната дивизия.

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Снимки: Imago