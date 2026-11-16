Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер

Киву: Ще съм много по-щастлив, ако постигна дори малка част от успехите на Моуриньо

  • 16 ное 2026 | 21:43
  • 454
  • 0

Наставникът на Интер Кристиан Киву изрази благодарността си относно избирането си за най-добър треньор в Серия "А" за миналия сезон. Той също така призна, че сравненията с легендарния наставник на “нерадзурите” Жозе Моуриньо го засрамват, като подчерта, че би бил много щастлив, ако постигне дори малка част от неговите успехи.

Киву изпревари Фабрегас и Гасперини за “Златната скамейка”
Киву изпревари Фабрегас и Гасперини за “Златната скамейка”

“Започнах да върша тази работа преди много години, прекарвайки шест в юношеския футбол, и мисля, че това е заслужено признание. Идвайки от моите колеги, стойността му даже е двойна. Няма как да не бъда трогнат. Благодаря на всички за милите думи и за стойността, която дават на нашата титла. Играчите също заслужават похвали. Мисля за възможността, за клуба, който повярва в мен и момчетата, както и за всички добри неща, които съм постигнал през тези години. Опитвам се да поддържам високо ниво и сериозен стандарт за нашия клуб и за италианския футбол в Европа. Да бъда сравняван с Жозе Моуриньо е твърде много за мен, засрамвате ме. Той е страхотен треньор, а аз тепърва започвам. Това е едва втората ми година в Серия "А". Ако успея да постигна дори малка част от неговите успехи, това би ме направило щастлив човек и много по-щастлив треньор, отколкото съм сега.

Дали е възможно да нямаме конкуренция? Не обичам определени етикети. Твърде лесно е да кажем, че Интер е ясният фаворит и че трябва да триумфира. Не, Интер трябва да прави това, което винаги е правил през последните години, чрез усърден труд, резултати и постоянството, което е показал в първенството и Европа, макар и с възходи и падения. Трябва да работим и да се доказваме. Пътят от думите до делата е дълъг, а границата помежду им е тънка. Знаем колко бързо се променят нещата: една загуба се приема като трагедия, но когато спечелиш два поредни мача, има внезапна еуфория. Трябва да се намери правилния баланс, а ние, като клуб, успяваме да постигнем това вече доста време.

От кого най-много ме е страх за Скудетото? Аз не се плаша от никого, защото това не е част от моя манталитет. Ние имаме само една задача: да гледаме себе си и да сме конкурентоспособни мач след мач, знаейки, че никой не ти дава нищо даром: нито в Серия "А", нито в Европа, нито за Купата на Италия, нито за Суперкупата. Винаги трябва да се опитваме да показваме най-добрата ни версия и да имаме правилната амбиция. Трябва да проливаме пот и да се стремим да бъдем конкурентоспособни и амбициозни. Надявам се след паузата да продължим в същия дух: с добър баланс, с добри резултати, без допуснати голове, с агресивност и с качество на терена, разбирайки различните моменти от мача. Очаквам да видя отбор, който ще се стреми да постигне положителни резултати в предстоящия натоварен период от този уикенд до 22 декември”, коментира Киву след получаването на наградата “Златна скамейка”.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Лигата на нациите на живо: Швейцария поведе на Шотландия

Лигата на нациите на живо: Швейцария поведе на Шотландия

  • 16 ное 2026 | 22:11
  • 21946
  • 3
Случаят „Негрейра“ навлиза в решителната си фаза

Случаят „Негрейра“ навлиза в решителната си фаза

  • 16 ное 2026 | 22:03
  • 122
  • 0
Милан търси отбор за наем на млад нападател

Милан търси отбор за наем на млад нападател

  • 16 ное 2026 | 22:00
  • 219
  • 0
Германия 0:0 Нидерландия, атаки и към двете врати

Германия 0:0 Нидерландия, атаки и към двете врати

  • 16 ное 2026 | 21:45
  • 5209
  • 3
Шок в Аржентина: Меси смята да съди федерацията

Шок в Аржентина: Меси смята да съди федерацията

  • 16 ное 2026 | 21:31
  • 1285
  • 0
Литва завърши с успех кампанията си

Литва завърши с успех кампанията си

  • 16 ное 2026 | 21:25
  • 358
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Историческа загуба и от Естония! Час по-скоро да забравим трагичната есен на националите

Историческа загуба и от Естония! Час по-скоро да забравим трагичната есен на националите

  • 16 ное 2026 | 20:50
  • 86668
  • 658
Германия 0:0 Нидерландия, атаки и към двете врати

Германия 0:0 Нидерландия, атаки и към двете врати

  • 16 ное 2026 | 21:45
  • 5209
  • 3
Рибарски: Талантлива нация сме, но допускаме необясними голове

Рибарски: Талантлива нация сме, но допускаме необясними голове

  • 16 ное 2026 | 21:16
  • 2979
  • 18
Краев: Копаем дъното, имам чувството, че няма изход

Краев: Копаем дъното, имам чувството, че няма изход

  • 16 ное 2026 | 21:23
  • 3526
  • 17
Ерата Крушарски е към своя край: Локо (Пловдив) в сериозни преговори за нов собственик

Ерата Крушарски е към своя край: Локо (Пловдив) в сериозни преговори за нов собственик

  • 16 ное 2026 | 14:51
  • 26981
  • 57
Лигата на нациите на живо: Швейцария поведе на Шотландия

Лигата на нациите на живо: Швейцария поведе на Шотландия

  • 16 ное 2026 | 22:11
  • 21946
  • 3