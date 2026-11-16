Киву: Ще съм много по-щастлив, ако постигна дори малка част от успехите на Моуриньо

Наставникът на Интер Кристиан Киву изрази благодарността си относно избирането си за най-добър треньор в Серия "А" за миналия сезон. Той също така призна, че сравненията с легендарния наставник на “нерадзурите” Жозе Моуриньо го засрамват, като подчерта, че би бил много щастлив, ако постигне дори малка част от неговите успехи.

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“Започнах да върша тази работа преди много години, прекарвайки шест в юношеския футбол, и мисля, че това е заслужено признание. Идвайки от моите колеги, стойността му даже е двойна. Няма как да не бъда трогнат. Благодаря на всички за милите думи и за стойността, която дават на нашата титла. Играчите също заслужават похвали. Мисля за възможността, за клуба, който повярва в мен и момчетата, както и за всички добри неща, които съм постигнал през тези години. Опитвам се да поддържам високо ниво и сериозен стандарт за нашия клуб и за италианския футбол в Европа. Да бъда сравняван с Жозе Моуриньо е твърде много за мен, засрамвате ме. Той е страхотен треньор, а аз тепърва започвам. Това е едва втората ми година в Серия "А". Ако успея да постигна дори малка част от неговите успехи, това би ме направило щастлив човек и много по-щастлив треньор, отколкото съм сега.

🚨🗣 Cristian Chivu on Mourinho: “Being compared to Mourinho is too much for me, it embarrasses me. He's a great and I've just started." hope to have a piece of what he has won, I'd be a happy man. https://t.co/XKfDxTox4n — Nerazzurri Society (@nerazzurriSoci_) November 16, 2026

Дали е възможно да нямаме конкуренция? Не обичам определени етикети. Твърде лесно е да кажем, че Интер е ясният фаворит и че трябва да триумфира. Не, Интер трябва да прави това, което винаги е правил през последните години, чрез усърден труд, резултати и постоянството, което е показал в първенството и Европа, макар и с възходи и падения. Трябва да работим и да се доказваме. Пътят от думите до делата е дълъг, а границата помежду им е тънка. Знаем колко бързо се променят нещата: една загуба се приема като трагедия, но когато спечелиш два поредни мача, има внезапна еуфория. Трябва да се намери правилния баланс, а ние, като клуб, успяваме да постигнем това вече доста време.

🚨🗣 Cristian Chivu on the title race: "I'm not afraid of anyone, because it's not part of my mentality." https://t.co/0jxVzkafXl — Nerazzurri Society (@nerazzurriSoci_) November 16, 2026

От кого най-много ме е страх за Скудетото? Аз не се плаша от никого, защото това не е част от моя манталитет. Ние имаме само една задача: да гледаме себе си и да сме конкурентоспособни мач след мач, знаейки, че никой не ти дава нищо даром: нито в Серия "А", нито в Европа, нито за Купата на Италия, нито за Суперкупата. Винаги трябва да се опитваме да показваме най-добрата ни версия и да имаме правилната амбиция. Трябва да проливаме пот и да се стремим да бъдем конкурентоспособни и амбициозни. Надявам се след паузата да продължим в същия дух: с добър баланс, с добри резултати, без допуснати голове, с агресивност и с качество на терена, разбирайки различните моменти от мача. Очаквам да видя отбор, който ще се стреми да постигне положителни резултати в предстоящия натоварен период от този уикенд до 22 декември”, коментира Киву след получаването на наградата “Златна скамейка”.

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Снимки: Gettyimages