Босна разплака Румъния с късен обрат

Босна и Херцеговина постигна обрат и победи Румъния с 2:1 в последния шести кръг от група 4 на Лига В в Лигата на нациите. Гостите поведоха рано чрез Даниел Бирлигеа (6′), но Бенямин Тахирович (44′) изравни малко преди почивката, а Есмир Байрактаревич (82′) донесе успеха на домакините. Босненците още преди срещата си бяха гарантирали второто място и участие в баража за изкачване в Лига А, докато това поражение изпрати ръмунците на бараж за оставане в Лига В.

Румънците започнаха отлично и откриха резултата още в 6-ата минута. Денис Ман организира бърза контраатака и подаде към Даниел Бирлигеа, който се разписа с удар от наказателното поле.

Домакините потърсиха изравняването, като в 8-ата минута Бенямин Тахирович стреля неточно след центриране от корнер. Румънците също имаха възможности, а в 35-ата минута Янис Хаджи отправи удар, който беше блокиран.

В 44-ата минута Босна все пак възстанови равенството. След неуспешно изчистване на топката от румънската защита Тахирович се оказа на подходящото място и отблизо направи 1:1.

През второто полувреме домакините продължиха да търсят победата. В 78-ата минута Ермедин Демирович отправи опасен удар, но вратарят Ото Хиндрих се намеси успешно.

Решаващият момент настъпи в 82-ата минута, когато Керим Алайбегович подаде към Есмир Байрактаревич, а той с удар с левия крак от наказателното поле прати топката в горния ъгъл за крайното 2:1.

С победата Босна и Херцеговина събра 11 точки и завърши на второ място в групата, докато Румъния остана последна с 3 точки и ще трябва да защитава мястото си в Лига В чрез плейоф.

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Снимки: Imago