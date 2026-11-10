Интер иска да поднови договора на Чалханоолу, но има разминаване за заплатата

Интер работи по подновяването на договора на Хакан Чалханоолу. “Нерадзурите” и играчът искат да продължат работа заедно, но двете страни не са се разбрали за заплатата на турския национал. Клубът обаче се надява да се стигне до споразумение преди края на година. 32-годишният Чалханоолу има договор до юни 2027 г. и получава по 6.5 милиона евро на сезон.

Преди няколко месеца не беше ясно какво ще е бъдещето на играча. По време на предсезонната подготовка той сподели, че е изненадан от това, че още не са започнали разговори за подновяване на договора му. Според италианските медии турчинът е изразил и притеснение, че вече не е водеща фигура в отбора.

Inter-Calhanoglu, Natale con rinnovo? Le cifre e i dettagli della trattativa https://t.co/6BDYCBTaB6 — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) November 10, 2026

Основното разминаване е свързано с пари. Чалханоолу иска нов двугодишен договор и заплата, близка до сегашната. Интер иска да намали фиксираната част от възнаграждението му и заплатата му да бъде свързана с представянето му, тоест с участия. Очаква се и двете страни да направят компромис и да се стигне до споразумение.

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