Полша и Швеция с миролюбиво реми

Полша и Швеция завършиха 1:1 във Вроцлав в последния шести кръг от група 4 на Лига В в Лигата на нациите. Адриан Бенедичак (16′) даде преднина на домакините, но Уго Ларсон (24′) бързо възстанови равенството. Този резултат устройваше и двата тима, като поляците завършиха на трето място в групата и запазиха мястото си в Лига В, докато шведите спечелиха групата и се изкачиха в Лига А.

В 16-ата минута Аркадиуш Пирка центрира отдясно, топката премина покрай няколко футболисти и достигна до Адриан Бенедичак, който с акробатичен удар отблизо откри резултата.

Само осем минути по-късно гостите изравниха. Виктор Гьокереш получи топката в наказателното поле и я отклони към връхлитащия на скорост Юго Ларсон, който остана очи в очи с вратаря Славомир Абрамович и го преодоля с удар между краката.

През второто полувреме Полша имаше възможност отново да поведе, но Никола Залевски не успя да преодолее шведския вратар Ноел Тьорнквист, след като излезе сам срещу него. На свой ред Абрамович направи няколко важни спасявания, включително при опасни удари на Деян Кулушевски и Ларсон, и не позволи на гостите да стигнат до обрат.

Равенството остави Полша на трето място с 5 точки, докато Швеция завърши на върха с 14 точки и спечели промоция в Лига А.

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Снимки: Imago