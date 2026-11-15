Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен

Ето как ще изглежда резервният екип на ПСЖ за следващия сезон

  • 15 ное 2026 | 05:15
  • 341
  • 0
Ето как ще изглежда резервният екип на ПСЖ за следващия сезон

В публичното пространство се появиха първите кадри на резервния екип на Пари Сен Жермен за сезон 2027/28. Според информация на специализираното издание „Фути Хедлайнс“, фланелката е създадена в сътрудничество с марката „Джордан“.

Дизайнът се отличава с бежово-сива цветова палитра и специфичен камуфлажен десен. Мотивът е изграден върху картата на районите на Голям Париж, като териториите на столичните предградия са съчетани в единен фрагментиран графичен елемент.

Изборът на цветове е вдъхновен от сградите от необработен бетон, които представляват характерен елемент от градската архитектура на парижките предградия.

Третият екип на парижани пък се очаква да е в наситен червен цвят. В предната част, по средата, се разгръща ефектна графика с дим в различни нюанси на червеното – визуален препратка към парижката „пиро-култура“ (използването на факли и димки от феновете).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Верон вярва, че Лацио може да спечели титлата в Серия “А”

Верон вярва, че Лацио може да спечели титлата в Серия “А”

  • 15 ное 2026 | 06:28
  • 1094
  • 4
Роналдиньо: Ендрик може да играе във всяко първенство

Роналдиньо: Ендрик може да играе във всяко първенство

  • 15 ное 2026 | 06:03
  • 848
  • 1
Зидан отрече за конфикт с Мбапе

Зидан отрече за конфикт с Мбапе

  • 15 ное 2026 | 05:39
  • 479
  • 0
Селекционерът на Украйна: Не взимахме правилните решения във финалната третина

Селекционерът на Украйна: Не взимахме правилните решения във финалната третина

  • 15 ное 2026 | 04:52
  • 324
  • 0
Гатузо: Фратези е незаменим за Лацио

Гатузо: Фратези е незаменим за Лацио

  • 15 ное 2026 | 04:30
  • 536
  • 1
Съпругата на Дани Алвеш поиска развод заради обсебването му от религията

Съпругата на Дани Алвеш поиска развод заради обсебването му от религията

  • 15 ное 2026 | 04:04
  • 1074
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар е неудържим! Подобри с пет килограма собствения си рекорд!

Карлос Насар е неудържим! Подобри с пет килограма собствения си рекорд!

  • 14 ное 2026 | 18:11
  • 32780
  • 77
Португалия катастрофира в първия мач след отказването на Кристиано Роналдо

Португалия катастрофира в първия мач след отказването на Кристиано Роналдо

  • 14 ное 2026 | 23:40
  • 16939
  • 95
Три отбора се класираха за елитната дивизия в Лигата на нациите, не липсваше и сензационен резултат

Три отбора се класираха за елитната дивизия в Лигата на нациите, не липсваше и сензационен резултат

  • 14 ное 2026 | 23:41
  • 28678
  • 10
Ники Михайлов за състоянието на българския футбол: Стига обещания и оправдания! Време е за отговорност

Ники Михайлов за състоянието на българския футбол: Стига обещания и оправдания! Време е за отговорност

  • 14 ное 2026 | 22:29
  • 6243
  • 31
Юношите на България изненадаха Португалия, синът на Роналдо гледа от пейката

Юношите на България изненадаха Португалия, синът на Роналдо гледа от пейката

  • 14 ное 2026 | 18:52
  • 31004
  • 11
България отстъпи на Испания след равностойно първо полувреме

България отстъпи на Испания след равностойно първо полувреме

  • 14 ное 2026 | 20:45
  • 11800
  • 10