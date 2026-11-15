Ето как ще изглежда резервният екип на ПСЖ за следващия сезон

В публичното пространство се появиха първите кадри на резервния екип на Пари Сен Жермен за сезон 2027/28. Според информация на специализираното издание „Фути Хедлайнс“, фланелката е създадена в сътрудничество с марката „Джордан“.

Дизайнът се отличава с бежово-сива цветова палитра и специфичен камуфлажен десен. Мотивът е изграден върху картата на районите на Голям Париж, като териториите на столичните предградия са съчетани в единен фрагментиран графичен елемент.

🟥 ⬛ 🔥 Nike PSG 27-28 Third Kit Leaked (@lasource75006): https://t.co/9k67erZsLH — Footy Headlines (@Footy_Headlines) November 15, 2026

Изборът на цветове е вдъхновен от сградите от необработен бетон, които представляват характерен елемент от градската архитектура на парижките предградия.

Третият екип на парижани пък се очаква да е в наситен червен цвят. В предната част, по средата, се разгръща ефектна графика с дим в различни нюанси на червеното – визуален препратка към парижката „пиро-култура“ (използването на факли и димки от феновете).

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