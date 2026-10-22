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  2. Пари Сен Жермен

Вариантите пред Луис Енрике за заместник на Кварацхелия

  • 22 окт 2026 | 18:19
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Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике ще трябва да се справя без Хвича Кварацхелия до края на сезона. Грузинецът получи тежка контузия при победата на парижани над Барселона във вторник.

Френските медии анализираха ситуацията в тима и кой може да заместни бившия играч на Наполи. Един от вариантите е привлеченият от Аякс през лятото Мика Годс. 21-годишният талант има сходен профил, но засега не оправдава големите очаквания. Магнес Аклиуш и Дезире Дуе могат да играят на тази позиция.

Според "Льо Паризиен" Енрике може да използва Нуно Мендеш като ляво крило. В момента и той е контузен, но скоростта и силната му игра в атака може го правят вариант. Младите Сени Маюлу и Куентан Нджанту пък може да получат шанс при ротациите. Разбира се, през зимата ПСЖ ще може да се подсили и чрез трансферния пазар, а месеците до края на годината ще покажат на треньора дали ще има нужда да иска привличането на нов футболист.

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