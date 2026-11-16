Почетино: Концентриран съм за мача с Хаити, след което насочвам цялото си внимание към Манчестър Юнайтед

Новият наставник на Манчестър Юнайтед Маурисио Почетино увери, че вниманието му не е раздвоено преди заминаването му за Англия, въпреки че му предстои да води за последен път националния отбор на САЩ.

Аржентинският специалист първоначално бе обвързан с дългосрочен договор с американския тим до Мондиал 2030, но през изминалата седмица прие предложението да застане начело на гранда от английската Висша лига.

Почетино ще разполага с минимално време за адаптация при „червените дяволи“. Той ще се присъедини към състава в сряда, а още в неделя предстои голямото дерби срещу Ливърпул на стадион „Анфийлд“. Решението му първо да изпълни ангажимента си към американците в двубоя от зона КОНКАКАФ срещу Хаити породи известни критики, но специалистът отхвърли притесненията.

Как Юнайтед стигна до назначаването на Почетино: ролята на Глейзър, високата цена за Хюрцелер и тайният списък с кандидати

„За мен това не е проблем. Готови сме за бърза промяна – точно както футболистите превключват от националния към клубния си тим. Преминава се от един мач, в който не си се представил на ниво, към следващия, за който трябва да си напълно мобилизиран. Сега целта е да останем концентрирани в Синсинати за двубоя с Хаити. Веднага след края му обаче ще насочим цялата си енергия към следващия проект“, сподели Почетино пред медиите.

За да оптимизира работния процес, аржентинецът вече е командировал част от екипа си в Манчестър, където да подготвят основата за неговото идване.

„Това бе предварителният план, съгласуван с Манчестър Юнайтед и с националния отбор. Щабът ми организира всичко на място, тъй като в сряда ни посреща изключително динамична и натоварена програма“, добави треньорът.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages