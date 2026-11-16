Случаят „Негрейра“ навлиза в решителната си фаза

Разследването по нашумелия случай „Негрейра“ е пред своя край, след като миналия петък в Първи следствен съд в Барселона показания дадоха бившият наставник на дубъла на Барселона Жерард Лопес и бившият делегат на тима Тони Алонсо. С техните изявления списъкът със свидетели бе изчерпан. Процедурата очаква финализиране преди края на годината, след като бъде предадена изисканата от Реал Мадрид документация и приключи дигитализацията на определени материали. Съдийката по делото вече отхвърли исканията на прокуратурата и мадридския клуб за ново шестмесечно удължаване на срока.

След повече от три години и половина събиране на материали магистратите трябва да вземат окончателно решение дали да дадат ход на съдебен процес, или да прекратят делото изцяло или частично. Пред съда стоят безспорно установени факти, които биха могли да подкрепят обвиненията на прокуратурата, но същевременно и редица неясноти и липса на категорични доказателства, които могат да доведат до затваряне на казуса без присъди.

Сериозни разминавания в показанията по "случая Негрейра"

Според съдебните констатации от октомври 2023 година е категорично доказано, че данъчните власти са регистрирали плащания от страна на Барселона към дружества, контролирани от бившия съдийски шеф Хосе Мария Енрикес Негрейра и неговия син. В този период Негрейра заема поста вицепрезидент на Съдийската техническа комисия към Кралската испанска футболна федерация. Преводите са извършвани в продължение на близо 18 години, като сумите прогресивно са нараствали. Финансовите потоци спират през 2018 година, когато той напуска длъжността си. По-късно бившият функционер изпраща писмено предупреждение до клуба със заплахи за разкриване на нередности.

Вследствие на разкритията бяха повдигнати обвинения срещу самия Негрейра, сина му Хавиер, клуба Барселона, бившите президенти Сандро Росел и Жозеп Мария Бартомеу, както и бившите директори Алберт Солер и Оскар Грау. Те са разследвани за спортна корупция, нелоялно управление, подправяне на търговски документи и пране на пари, свързани с превеждането на общо 8,4 милиона евро за период от 18 години. Срещу настоящия президент Жоан Лапорта също имаше сигнал, но обвиненията срещу него бяха снети.

Защитата на обвиняемите твърди, че средствата са били възнаграждение за анализи и доклади за арбитрите, изготвяни от сина на Негрейра. Наличието на тези материали бе потвърдено в хода на разследването, като по делото са приложени редица досиета за съдии като Матеу Лаос, Ундиано Майенко, Клос Гомес и други.

Прокуратурата обаче поддържа тезата, че парите са били предназначени за оказване на влияние върху съдиите. До момента преки доказателства за подобни действия липсват. Над двадесет рефери, разпитани от Гражданската гвардия, категорично отрекоха подобни твърдения. Негрейра също отрече пред данъчните органи да е плащал на съдии. Съмненията обаче бяха подхранени от друго негово изказване, според което плащанията са целяли Барселона да бъде сигурна в неутралността на съдийските решения. Самият Негрейра няма да дава показания пред съда поради доказани здравословни проблеми.

Нови разкрития по "случая Негрейра", от Барселона отговарят на всички обвинения в понеделник

Бившият президент на каталунците Сандро Росел подчерта пред съдията, че поръчването на съдийски анализи е напълно нормална практика:

„Всеки клуб от елита, който не разполага с такава услуга, допуска грешка. Дали след това треньорите използват тези материали е друг въпрос. Можем да поръчаме кетъринг за 50 играчи, но да се нахранят само 20; както и да се купят 30 фитнес уреда, от които десет никога да не влязат в употреба. Задачата на ръководството е да осигури всички необходими условия.“

Бившите наставници на представителния отбор през разследвания период – Ернесто Валверде и Луис Енрике – заявиха, че не са използвали въпросните анализи и дори не са били запознати с тяхното съществуване. От своя страна тогавашният треньор на дублиращия състав Жерар Лопес сподели противоположна позиция, потвърждавайки, че се е възползвал от тях, тъй като са му предоставяли полезна информация относно футболните съдии.

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