Дембеле и Кварацхелия са близо до нови договори с ПСЖ

Носителят на "Златната топка" Усман Дембеле е на крачка от подновяване на договора си с Пари Сен Жермен до 2030 г., докато крилото Хвича Кварацхелия обсъжда удължаване на своя контракт до 2031 г. Информацията беше съобщена от журналиста Абдела Булма.

Според източника френският гранд е провел разговори и с 21-годишния нападател Дезире Дуе, но към момента тези преговори са с неофициален характер.

ПСЖ обяви новите договори на Луис Енрике и петима футболисти

Настоящият договор на Дембеле с ПСЖ е до лятото на 2028 г.



Действащото споразумение на Кварацхелия изтича през лятото на 2029 г., а контрактът на Дуе е до 30 юни 2029 г.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages