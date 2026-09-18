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Дембеле и Кварацхелия са близо до нови договори с ПСЖ

  • 18 сеп 2026 | 01:43
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Дембеле и Кварацхелия са близо до нови договори с ПСЖ

Носителят на "Златната топка" Усман Дембеле е на крачка от подновяване на договора си с Пари Сен Жермен до 2030 г., докато крилото Хвича Кварацхелия обсъжда удължаване на своя контракт до 2031 г. Информацията беше съобщена от журналиста Абдела Булма.

Според източника френският гранд е провел разговори и с 21-годишния нападател Дезире Дуе, но към момента тези преговори са с неофициален характер.

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Настоящият договор на Дембеле с ПСЖ е до лятото на 2028 г.

Действащото споразумение на Кварацхелия изтича през лятото на 2029 г., а контрактът на Дуе е до 30 юни 2029 г.

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Снимки: Gettyimages

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