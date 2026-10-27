Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен

Мина операцията на Хвича Кварацхелия

  • 27 окт 2026 | 16:44
  • 706
  • 0
Мина операцията на Хвича Кварацхелия

Офанзивният футболист на Пари Сен Жермен Хвича Кварацхелия претърпя успешна операция заради скъсана предна кръстна връзка на дясното коляно. Хирургическата интервенция бе извършена в болница “Aspetar” в Доха, Катар, съобщиха официално от френския клуб.

Грузинският национал вече може да се съсредоточи върху следващия етап от възстановяването си, като предстои да започне рехабилитация. От ПСЖ не посочват конкретен срок за завръщането му на терена.

25-годишният нападател получи тежката травма по време на двубоя срещу Барселона от Шампионската лига, спечелен от парижани с 4:2 на 20 октомври. Кварацхелия се контузи през второто полувреме след единоборство с младия защитник на каталунците Чави Еспарт. Той не успя да продължи участието си в срещата и напусна терена в 59-ата минута, подпомаган от медицинския щаб.

Първоначалните опасения за сериозно увреждане на коляното бяха потвърдени от медицинските изследвания, след които ПСЖ обяви, че футболистът се нуждае от операция.

Скъсването на предна кръстна връзка е една от най-сериозните контузии във футбола и обикновено изисква продължително възстановяване. При подобни травми отсъствието често продължава поне шест месеца, като точният срок зависи от индивидуалното възстановяване и напредъка в рехабилитацията. Предвид тежестта на травмата съществува сериозна вероятност грузинецът да пропусне остатъка от сезон 2026/27, макар че клубът все още не е обявил официална прогноза за завръщането му.

Луис Енрике: Кварацхелия ще се завърне още по-силен на терена
Луис Енрике: Кварацхелия ще се завърне още по-силен на терена
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Мбапе поднесе извиненията си към обидените китайци

Мбапе поднесе извиненията си към обидените китайци

  • 27 окт 2026 | 14:02
  • 11231
  • 11
Холанд и още четирима титуляри на Манчестър Сити пропускат първия от двата мача с Брайтън

Холанд и още четирима титуляри на Манчестър Сити пропускат първия от двата мача с Брайтън

  • 27 окт 2026 | 14:00
  • 3436
  • 0
От Ла Лига веднага взеха мерки по проблема между Мбапе и Китай

От Ла Лига веднага взеха мерки по проблема между Мбапе и Китай

  • 27 окт 2026 | 13:42
  • 2635
  • 3
В Аржентина: Меси остава най-добрият за нас, напук на европейците

В Аржентина: Меси остава най-добрият за нас, напук на европейците

  • 27 окт 2026 | 13:35
  • 905
  • 10
Асистентът на Компани за Кейн: Той получи признание за упоритата си работа, посланието му е фантастично за младите хора във всяка сфера на живота

Асистентът на Компани за Кейн: Той получи признание за упоритата си работа, посланието му е фантастично за младите хора във всяка сфера на живота

  • 27 окт 2026 | 13:26
  • 937
  • 0
В Англия обвиняват Мбапе и Дембеле в проява на неуважение към Кейн

В Англия обвиняват Мбапе и Дембеле в проява на неуважение към Кейн

  • 27 окт 2026 | 13:14
  • 1576
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Страхотен Семен Новиков ни донесе световна титла след 13-годишно чакане

Страхотен Семен Новиков ни донесе световна титла след 13-годишно чакане

  • 27 окт 2026 | 16:04
  • 13821
  • 36
Черно море 2:0 Септември, Васил Панайотов удвои

Черно море 2:0 Септември, Васил Панайотов удвои

  • 27 окт 2026 | 17:33
  • 6637
  • 8
На живо от Ботевград: Минчев и Манреса вече са в залата

На живо от Ботевград: Минчев и Манреса вече са в залата

  • 27 окт 2026 | 17:30
  • 814
  • 0
Все още не вписват промените в Левски, причините са няколко и не са в “сините”

Все още не вписват промените в Левски, причините са няколко и не са в “сините”

  • 27 окт 2026 | 10:38
  • 16045
  • 93
Решено е: Карик получава още време

Решено е: Карик получава още време

  • 27 окт 2026 | 14:39
  • 10482
  • 28
Левски преследва нова победа в efbet Лига след триумфа в Пилзен

Левски преследва нова победа в efbet Лига след триумфа в Пилзен

  • 27 окт 2026 | 07:20
  • 26635
  • 114