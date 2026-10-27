Мина операцията на Хвича Кварацхелия

Офанзивният футболист на Пари Сен Жермен Хвича Кварацхелия претърпя успешна операция заради скъсана предна кръстна връзка на дясното коляно. Хирургическата интервенция бе извършена в болница “Aspetar” в Доха, Катар, съобщиха официално от френския клуб.

Point médical concernant Khvicha Kvaratskhelia. 🗞️ : https://t.co/84AcRUpNgg @Aspetar https://t.co/ji9OrnLXJa — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 27, 2026

Грузинският национал вече може да се съсредоточи върху следващия етап от възстановяването си, като предстои да започне рехабилитация. От ПСЖ не посочват конкретен срок за завръщането му на терена.

25-годишният нападател получи тежката травма по време на двубоя срещу Барселона от Шампионската лига, спечелен от парижани с 4:2 на 20 октомври. Кварацхелия се контузи през второто полувреме след единоборство с младия защитник на каталунците Чави Еспарт. Той не успя да продължи участието си в срещата и напусна терена в 59-ата минута, подпомаган от медицинския щаб.

Първоначалните опасения за сериозно увреждане на коляното бяха потвърдени от медицинските изследвания, след които ПСЖ обяви, че футболистът се нуждае от операция.

Скъсването на предна кръстна връзка е една от най-сериозните контузии във футбола и обикновено изисква продължително възстановяване. При подобни травми отсъствието често продължава поне шест месеца, като точният срок зависи от индивидуалното възстановяване и напредъка в рехабилитацията. Предвид тежестта на травмата съществува сериозна вероятност грузинецът да пропусне остатъка от сезон 2026/27, макар че клубът все още не е обявил официална прогноза за завръщането му.

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