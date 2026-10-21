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Кварацхелия силно разочарован след тежката контузия: Защо аз?

  • 21 окт 2026 | 16:09
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Крилото на Пари Сен Жермен Хвича Кварацхелия сподели емоционално послание след тежката контузия, която получи при победата с 4:2 над Барселона в Шампионската лига. Грузинският национал е със скъсана предна кръстна връзка на дясното коляно и му предстои операция, след която ще започне дълъг период на възстановяване.

Удар за ПСЖ: тежка контузия за Кварацхелия може да го извади от игра до края на сезона
Удар за ПСЖ: тежка контузия за Кварацхелия може да го извади от игра до края на сезона

„Преди всеки мач молех Бог да ми позволи да напусна терена здрав и невредим, но напразно. Не е минало много време, но един въпрос продължава да се върти в главата ми: защо точно аз? Вероятно никога не съм оставял нищо на случайността. Подготвих се за този мач по-добре от всякога. Мислех, че съм готов за всичко, но не и за това“, написа Кварацхелия в социалните мрежи.

Въпреки огромното разочарование футболистът заяви, че е готов да премине през трудностите, за да се завърне на терена. „Осъзнавам, че Бог е избрал мен и ако по този начин съм защитил останалите футболисти на терена, съм готов да прекарам тези месеци в работа, болка и сълзи. Знам, че трябва да се върна по-силен заради близките си, които винаги са до мен. Няма да ви разочаровам. Обещавам, че няма да пропусна нито миг. Благодаря на всички за подкрепата“, добави грузинецът.

Още двама основни играчи на ПСЖ с контузии
Още двама основни играчи на ПСЖ с контузии
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Снимки: Gettyimages

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