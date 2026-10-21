Кварацхелия силно разочарован след тежката контузия: Защо аз?

Крилото на Пари Сен Жермен Хвича Кварацхелия сподели емоционално послание след тежката контузия, която получи при победата с 4:2 над Барселона в Шампионската лига. Грузинският национал е със скъсана предна кръстна връзка на дясното коляно и му предстои операция, след която ще започне дълъг период на възстановяване.

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„Преди всеки мач молех Бог да ми позволи да напусна терена здрав и невредим, но напразно. Не е минало много време, но един въпрос продължава да се върти в главата ми: защо точно аз? Вероятно никога не съм оставял нищо на случайността. Подготвих се за този мач по-добре от всякога. Мислех, че съм готов за всичко, но не и за това“, написа Кварацхелия в социалните мрежи.

Въпреки огромното разочарование футболистът заяви, че е готов да премине през трудностите, за да се завърне на терена. „Осъзнавам, че Бог е избрал мен и ако по този начин съм защитил останалите футболисти на терена, съм готов да прекарам тези месеци в работа, болка и сълзи. Знам, че трябва да се върна по-силен заради близките си, които винаги са до мен. Няма да ви разочаровам. Обещавам, че няма да пропусна нито миг. Благодаря на всички за подкрепата“, добави грузинецът.

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Снимки: Gettyimages