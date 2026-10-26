Луис Енрике: Кварацхелия ще се завърне още по-силен на терена

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике изрази пълна увереност, че Хвича Кварацхелия ще преодолее тежкия удар и ще се завърне в още по-добра форма, след като претърпя скъсване на предна кръстна връзка на дясното коляно. 25-годишното грузинско крило получи тежката травма по време на победата с 4:2 срещу Барселона, което го вади от сметките на парижани до края на настоящата кампания.

Кварацхелия имаше ключова роля за успехите на френския гранд през последните сезони, допринасяйки за спечелването на два поредни трофея в Шампионската лига. Наставникът на тима подчерта, че грузинецът остава незаменима част от състава и ще запази лидерската си позиция след възстановяването.

„За съжаление, веднага след края на двубоя разбрахме, че проблемът е сериозен. Цялата ни подкрепа е насочена към него в този тежък момент. Трудно е, но трябва да се запази позитивна нагласа. Всеки професионалист, който се състезава на най-високо ниво в продължение на десетилетие или повече, неизбежно преминава през контузии — това е реалността във футбола“, коментира испанският специалист.

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„Хвича притежава борбен дух и трябва да извлече позитивите дори от тази ситуация, а такива със сигурност ще има, след като се възстанови. Той бе, е и ще бъде изключително важен за нашия отбор. Заставаме плътно зад него и нямам никакво съмнение, че ще се завърне по-силен от всякога“, допълни Енрике.

В предстоящия кръг шампионите приемат Лион на „Парк де Пренс“ в понеделник, като целта е пети пореден успех и продължаване на изкачването в класирането. През април „хлапетата“ нанесоха поражение с 2:1 на парижани, което според испанския наставник служи като допълнителен стимул.

„Срещата с водения от Пауло Фонсека тим на Лион ни носи допълнителен заряд. Не сме забравили как се представиха на нашия стадион миналия сезон и как успяха да спечелят със силна игра. Всичко зависи от нас самите — трябва да докажем високото си ниво и готовността да побеждаваме във всяка среща“, сподели треньорът.

„Успяхме значително да подобрим представянето си в шампионата. Допреди три-четири седмици изоставахме сериозно от върха, докато в момента имаме реалната възможност да го оглавим. Основната ни цел е да бъдем на възможно най-високата позиция в таблицата“, завърши Луис Енрике пред агенция ДПА.

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Снимки: Gettyimages