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Виляреал 0:2 ПСЖ, два бързи гола на гостите

  • 3 ное 2026 | 22:00
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Виляреал 0:2 ПСЖ, два бързи гола на гостите

Отборите на Виляреал и Пари Сен Жермен играят при резултат 0:2 в среща от 4-тия кръг на основната фаза на Шампионската лига на стадион "Де ла Серамика". Жоао Невеш откри резултата в 9-ата минута. В 12-ата минута Дезире Дуе удвои.

Иниго Перес излиза в този мач с опитните Никола Пепе и Айосе Перес в атака. Тайжон Бюканън и Санти Комесаня ще действат на двете крила, а Карлос Масия и Папе Гай ще са двойката опорни полузащитници.

Луис Енрике пък залага на триото Сени Маюлу, Дезире Дуе и Манес Аклиуш в предни позиции. В средата на терена започват Фабиан Руис, Витиня и Жоао Невеш.

Гостите отправиха първия точен удар в мача. Това се случи в 6-ата минута, когато Дезире Дуе отправи топката по посока на вратата на съперника, но не затрудни вратаря Петер Гулачи.

В 9-ата минута резултатът бе открит. При центриране от корнер Жоао Невеш първо се размина с топката, но тя се спря в тялото на Уилиан Пачо и се върна в португалеца, който реагира бързо и я изпрати във вратата за 0:1.

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