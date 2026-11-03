Виляреал 0:2 ПСЖ, два бързи гола на гостите

Отборите на Виляреал и Пари Сен Жермен играят при резултат 0:2 в среща от 4-тия кръг на основната фаза на Шампионската лига на стадион "Де ла Серамика". Жоао Невеш откри резултата в 9-ата минута. В 12-ата минута Дезире Дуе удвои.

Иниго Перес излиза в този мач с опитните Никола Пепе и Айосе Перес в атака. Тайжон Бюканън и Санти Комесаня ще действат на двете крила, а Карлос Масия и Папе Гай ще са двойката опорни полузащитници.

🟡 𝐎𝐍𝐂𝐄 𝐈𝐍𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 🟡 #UCL https://t.co/3mD6Bf8Rkq — Villarreal CF (@VillarrealCF) November 3, 2026

Луис Енрике пък залага на триото Сени Маюлу, Дезире Дуе и Манес Аклиуш в предни позиции. В средата на терена започват Фабиан Руис, Витиня и Жоао Невеш.

The XI tonight! ⚔️🔴🔵 #VCFPSG I @EASPORTSFC https://t.co/E0NgD2ZYiV — Paris Saint-Germain (@PSG_English) November 3, 2026

Гостите отправиха първия точен удар в мача. Това се случи в 6-ата минута, когато Дезире Дуе отправи топката по посока на вратата на съперника, но не затрудни вратаря Петер Гулачи.

В 9-ата минута резултатът бе открит. При центриране от корнер Жоао Невеш първо се размина с топката, но тя се спря в тялото на Уилиан Пачо и се върна в португалеца, който реагира бързо и я изпрати във вратата за 0:1.

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