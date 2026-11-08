ПСЖ се измъчи с един от аутсайдерите в Лига 1

Пари Сен Жермен постигна трудна домакинска победа с 1:0 срещу Троа в двубой от 10-ия кръг на френската Лига 1. Единственото попадение на „Парк де Пренс“ отбеляза украинският защитник Иля Забарний, който се разписа в 39-ата минута.

Парижани имаха сериозно превъзходство във владението на топката, но изпитваха затруднения в завършващата фаза. Въпреки че контролираха играта през по-голямата част от срещата, възпитаниците на Луис Енрике не успяха да превърнат териториалното си надмощие в по-убедителен резултат.

Решаващият момент настъпи шест минути преди почивката. Младият халф Сени Маюлу намери отлично Забарний, който с удар с глава изпрати топката в мрежата и даде преднина на домакините.

Луис Енрике заложи на променен състав заради отсъствието на няколко основни футболисти. Сред титулярите попаднаха Мика Годс, Феран Торес, Дезире Дуе и Сени Маюлу, докато Витиня, Фабиан Руис и Уарен Заир-Емери действаха в средата на терена.

През второто полувреме наставникът на домакините потърси освежаване на атаката. В 70-ата минута Жоао Невеш замени Мика Годс, а Куентин Нджанту се появи на мястото на Феран Торес, който направи няколко пропуска.

В крайна сметка ПСЖ запази минималната си преднина и прибави нови три точки към актива си. По този начин тимът отново дръпна с три точки пред Париж ФК, който заема второ място в класирането. Троа остава в зоната на застрашените от изпадане.

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Снимки: Imago