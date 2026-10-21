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Роналдо изпрати трогателно послание към Кварацхелия след тежката травма

  • 21 окт 2026 | 19:10
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Португалската мегазвезда Кристиано Роналдо написа трогателно послание в социалните мрежи за тежко контузилия се Хвича Кварацхелия. Както е известно, грузинският национал скъса предна кръстна връзка на дясното коляно по време на снощната победа с 4:2 на ПСЖ срещу Барселона в третия кръг от основната фаза на УЕФА Шампионска лига. Сега на Кварацхелия му предстои операция, след която ще започне дълъг период на възстановяване, а сезонът му на практика приключи.

Удар за ПСЖ: тежка контузия за Кварацхелия може да го извади от игра до края на сезона
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По този повод Роналдо не остана безразличен към грузинеца и му изпрати думи на подкрепа: „Понякога най-тежките битки във футбола са тези, които никой не вижда. Познавам това чувство, Квара. Никога не забравяй какво те изведе толкова далеч и не позволявай на труден момент да те накара да се усъмниш докъде можеш да стигнеш.

Поддържай този пламък жив. Най-доброто от теб тепърва предстои“, завърши Роналдо, който игра срещу Кварацхелия в последния кръг от груповата фаза на Евро 2024, когато Грузия победи Португалия с 2:0.

Самият Кварацхелия неколкократно е посочвал, че любимият му футболист като дете е бил именно Кристиано Роналдо.

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