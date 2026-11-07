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Кишварда отстъпи на новия лидер в Унгария

  • 7 ное 2026 | 21:55
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Кишварда отстъпи на новия лидер в Унгария

Тонислав Йорданов не се появи в игра за Кишварда при домакинската загуба с 0:1 от водача в унгарското първенство Академия Пушкаш. Българският нападател беше на пейката, а старши треньорът Атила Шупка така и не го пусна на терена. Поражението остави домакините в зоната на изпадащите.

В хода на двубоя Кишварда отправи само един точен изстрел към противниковата врата. Гостите доминираха и заслужено стигнаха до трите точки с попадение на Урхо Нисила. Финландецът се разписа в 66-ата минута.

За Кишварда това беше шести пореден шампионатен мач без победа. Отборът е на прдпоследната 11-та позиция в класирането с 12 точки, една повече от Нирегихаза.

Академия Пушкаш излезе начало в подреждането, измествайки от върха Дьор. В топ 4 са още Пакш, който днес победи с 2:1 Залаегерсег, и Ференцварош.

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