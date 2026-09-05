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Бивш халф на ЦСКА стана съотборник с Тонислав Йорданов

  • 5 сеп 2026 | 13:44
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Бивш халф на ЦСКА стана съотборник с Тонислав Йорданов

Бившият полузащитник на ЦСКА Амос Юга има нов отбор. След като през лятото се раздели с Дебрецен, полузащитникът ще продължи кариерата си в Кишварда като свободен агент. В унгарския отбор играе българският нападател Тонислав Йорданов.

По време на престоя си в Дебрецен Юга не успя да играе заедно с Пламен Андреев, но беше част от състава, воден от Нестор Ел Маестро, където си партнираше с Кристиян Малинов и Мауридес. Най-дългият период в кариерата на 32-годишния футболист остава този в ЦСКА. С червената фланелка той записа 147 мача, реализира шест гола и направи 18 асистенции, а през 2021 г. спечели Купа на България.

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