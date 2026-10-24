Тонислав Йорданов спаси Кишварда, нова "суха мрежа" за Пламен Андреев

Тонислав Йорданов се превърна в герой за Кишварда, като донесе на тима си ценна точка при гостуването на Залаегерсег. Двубоят от 11-тия кръг на унгарското първенство завърши 1:1. Българският нападател беше титуляр и се отблагодари за доверието с изравнително попадение в 71-вата минута.

Кишварда доминираше преди почивката, но не успя да поведе. Това сториха домакините в 58-ата минута с гол на Емин Куйович след центриране от десния фланг. Четвърт час по-късно тъч, изпълнен от бившия халф на ЦСКА Амос Юга, предизвика суматоха в наказателното поле на Залаегерсег. Най-добре се ориентира Тонислав Йорданов, който отблизо прати топката в мрежата и възстанови равенството.

В класирането Кишварда е на 9-о място, а Залаегерсег остана на 10-ата позиция с 10, колкото има и Хонвед. Днес тимът от Будапеща отстъпи с 0:2 у дома на Дебрецен, за който цял мач игра Пламен Андреев.

Дебрецен е един ототборите в най-добра форма, и днес го доказа още веднъж. Съставът на Герт Ремел наложи волята си през второто полувреме и се изкачи на третата позиция, изоставайки само от Академия Пушкаш и Дьор.

Андреев получи жълт картон в 8-ата минута, а в 14-тата гол на Дебрецен беше отменен заради засада. Пробивът дойде в началото на втората част, когато Балаш Джуджак центрира, а Блаж Бошкович стреля точно с глава. Гола на успокоението за гостите реализира Чанад-Вилмош Денеш малко преди края на редовното време.

Пламен Андреев не допусна попадение във втори пореден мач и отново получи висока оценка за изявите си. В следващия кръг неговият отбор ще гостува на водача Академия Пушкаш.

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