Тонислав Йорданов игра почти час при равенство на Кишварда

В мач от 6-ия кръг на унгарското първенство, отборите на Кишварда и Дьор завършиха при равенство 1:1 на стадион „Варкерти“. Головете в срещата реализираха Нфансу Нджие (17') за гостите и Тибор Липай (30') за домакините. Българският нападател Тонислав Йорданов бе титуляр за домакините, но бе заменен в 59-ата минута от Мешанович

В 17-ата удар на Стефулж от 18 метра бе спасен от вратаря, но при добавката Нфансу Нджие прати топката под гредата за 0:1.

Домакините стигнаха до изравняване в 30-ата минута, когато Доминик Солтес центрира остро от корнер, а Тибор Липай засече топката отблизо в мрежата за 1:1.

След това равенство отборът на Дьор събира актив от 9 точки и се намира на 3-тата позиция в таблицата, а Кишварда има в актива си 2 точки и е на 9-ото място.

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