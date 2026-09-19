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Домакински загуби за Тонислав Йорданов и Пламен Андреев в Унгария

  • 19 сеп 2026 | 23:01
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Домакински загуби за Тонислав Йорданов и Пламен Андреев в Унгария

Осмият кръг в унгарското първенство не донесе положителни емоции на Тонислав Йорданов и Пламен Андреев. Отборите на двамата българи регистрираха домакински поражения и се намират в долната половина на класирането.

Йорданов започна като титуляр за Кишварда срещу Пакш и остана на терена до 68-ата минута. Българският нападател пропусна чисто положение в началото на второто полувреме. Единственият гол в срещата падна в 71-вата минута и беше дело на Бенце Ленжер.

Победта изкачи Пакш на 6-о място в класирането с 11 точки. Кишварда остана с 9 пункта и заема 8-а позиция. В следващия кръг Тонислав Йорданов и компания ще гостуват на втория Вашаш.

Днес Вашаш осъществи впечатляващ обрат като гост на Дебрецен от 0:2 до 4:2. Пламен Андреев беше на вратата на домакините, които имаха аванс от два гола още до 10-ата минута, но след това тотално се сринаха.

Акош Сендрей и Бенце Батик бяха точни за Дебрецен, а обратът започна с гола на Марк Коста в 44-ата минута. Бенце Павкович направи 2:2 в 59-ата минута, а в добавеното време попадения на Бенце Петьо и Милан Тот поставиха на колене домакините.

Загубата остави Дебрецен на 9-о място с 9 точки. Водач в таблицата е Академия Пушкаш с 15 точки, а Вашаш е втори с 14.

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