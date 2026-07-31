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  3. Кишварда поведе в Унгария, Тонислав Йорданов игра малко

Кишварда поведе в Унгария, Тонислав Йорданов игра малко

  • 31 юли 2026 | 23:06
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Кишварда поведе в Унгария, Тонислав Йорданов игра малко

Кишварда постигна първа победа от началото на сезона в унгарското първенство. След равенството срещу Хонвед (1:1) на старта, тимът спечели с 2:0 визитата си на Академия Пушкаш и оглави временното класиране преди изиграването на останалите мачове от втория кръг.

Тонислав Йорданов, който беше титуляр преди седмица, този път не започна от първата минута. Бълагрският нападател се появи в игра двайсетина минути преди края на мястото на Теслим Балогун.

Тонислав Йорданов започна сезона в Унгария като титуляр, но го смениха още на почивката
Тонислав Йорданов започна сезона в Унгария като титуляр, но го смениха още на почивката

Кишварда излезе напред в 33-тата минута след асистенция на Доминик Шолтес и точен изстрел на Акош Ешик. Задачата на гостите беше улеснена от червения картон на Брандън Ормонд-Отуел в 61-вата минута, а отсъдената за нарушението дузпа беше реализирана от Кристиан Херц.

В следващия кръг отборът на Тонислав Йорданов ще посрещне Уйпещ.

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