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Левски обърна Локо (София) от 0:1 до 2:1 за 5 минути - на живо след страхотния мач в "Надежда"
  1. Sportal.bg
  2. Кишварда
  3. Тонислав Йорданов започна сезона в Унгария като титуляр, но го смениха още на почивката

Тонислав Йорданов започна сезона в Унгария като титуляр, но го смениха още на почивката

  • 25 юли 2026 | 22:34
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Тонислав Йорданов започна сезона в Унгария като титуляр, но го смениха още на почивката

Тонислав Йорданов игра едно полувреме за Кишварда в домакинството на Хонвед от 1-вия кръг на унгарското първенство. Срещата завърши 1:1, а българският нападател беше заменен още на почивката.

През първото полувреме двата отбора създадоха малко положения. С началото на втората част наставникът на домакините Атила Супка зивади от игра Йорданов и пусна вместонего черногореца Марко Матанович.

В 53-тата минута именно Матанович подаде на Кристиан Херц и привлеченият от Дунайска Стреда халф откри головата си сметка за Кишварда. Последва силен натиск на Хонвед и няколко опасни положения, пропуснати от гостите. Все пак, в 88-ата минута Акош Баки донесе заслужената точка на тима от Будапеща, който през този сезон се завърна в елита.

В следващия кръг Кишварда ще гостува на Академия Пушкаш, а Хонвед ще посрещне МТК Будапеща.

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