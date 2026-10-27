Тонислав Йорданов попадна в идеалния отбор на кръга в унгарското първенство

Българският национал Тонислав Йорданов влезе в идеалния отбор на кръга в унгарското първенство по футбол след силния си мач за Кишварда, който завърши наравно 1:1 със Залаегерсег. Нападателят вкара единственото попадение за отбора си в 71-та минута.



Йорданов, който отбеляза и първия си гол за сезона, получи оценка 7.8, пишат от клуба. Макар този удар да бе единственият му точен (два други опита бяха блокирани от защитниците на Залаегерсег), той успя да осъществи 12 от своите 15 паса, включително 8 от 11 в половината на съперника. Освен това Йорданов успешно изпълни единственото си центриране и записа 28 докосвания на топката. Той е изминал дистанция от 9.4 километра, като максималната му скорост е достигнала 31.8 км/ч.



Йорданов дебютира през тази година за националния отбор на България и записа общо три мача, в които отбеляза един гол.

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