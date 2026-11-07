Атанас Илиев: Не мога всеки път да влизам от пейката и да правя чудеса

Нападателят на ЦСКА 1948 Атанас Илиев се намира в отлична форма от началото на сезона, но въпреки головата си ефективност все още не успява да си спечели постоянно място сред титулярите. 32-годишният национал има шест попадения и една асистенция в 12 мача от efbet Лига, а към статистиката си добави и още два гола в турнира за Купата на България.

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Въпреки впечатляващите си показатели таранът най-често се появява в игра след почивката, като нерядко се превръща в решаваща фигура за своя тим. След последния успех над Спартак той коментира представянето на отбора, конкуренцията в състава и желанието си да получава повече игрово време.

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"Хубавото при победата над Спартак бе, че ни вкараха първи гол, за да може да се събудим. Бързо върнахме попадението и това беше разковничето за успеха. Ако мачът продължаваше да е 0:1 щеше да има нервност у нас и можеше да отиде в лоша посока. Не мисля, че нещо се промени в отбора. Всички играчи дават максимума от себе си. Повече сме комбинативни от миналия сезон. По този начин се създават повече ситуации и се радвам, че ги отбелязваме. Конкуренцията в отбора е голяма. Който заслужава, той трябва да играе. Щастлив съм, че ми гласуваха доверие срещу Спартак и вкарах два гола. Не знам защо обаче преценяват да влизам през второто полувреме. Като спасител (смее се). Радвам се, че така се получава. Надявам се да имам повече игрово време и да започвам мачовете, защото не всеки път ще става да влизаш като резерва и да правиш чудеса", каза Илиев пред “Диема“.

Нападателят коментира и битката за челните позиции в първенството, като изрази очакванията си за по-оспорван сезон. Той обърна внимание и на конкуренцията от страна на водещите клубове, сред които са ЦСКА и Лудогорец.

"Този сезон ще е доста по-интересен от миналия. ЦСКА с новия стадион ще е още по-силен. Надявам се да сме до края в борбата за първите места и най-добрият да победи. Лудогорец притежава добри футболисти. Всяка година се влагат много средства в тима. Ще излезем да търсим победата и каквото стане. Имаме дълбочина в състава и виждате, че при ротациите не се променя облика ни", добави нападателят.

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