ЦСКА 1948 планира зимен лагер в Турция, възможна е нова контрола с Гьозтепе на Мъри Стоилов

ЦСКА 1948 планира да проведе зимната си подготовка в Турция, съобщават колегите от „Тема Спорт“. От клуба вече работят по организацията на лагера, като предстои да бъдат уточнени хотелът, тренировъчната база и съперниците за контролните срещи.

Не е изключено столичани отново да премерят сили с Гьозтепе, воден от българския специалист Станимир Стоилов. Подобна проверка може да се състои в Измир на път за Анталия, както се е случвало и преди. Двата отбора се срещнаха и по време на летните си лагери в Словения.

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ЦСКА 1948 и турският клуб поддържат добри отношения още от трансфера на централния защитник Елитон.

Междувременно ръководството на клуба от Бистрица вече работи и по зимната селекция. Според информацията този път не се предвиждат мащабни промени в състава, като основният акцент ще бъде поставен върху привличането на качествени попълнения, които да повишат класата на отбора.

В същото време ЦСКА 1948 започва подготовка за предстоящото в събота гостуване на Лудогорец. Воденият от Огнян Младенов тим заема четвъртото място в класирането, само на точка зад разградчани, които са трети.

Двубоят е част от отложения 13-и кръг на първенството, в който предстои и дербито между Левски и ЦСКА.

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