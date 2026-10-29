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Днес става ясно кой срещу кого ще играе на осминафиналите за Купата на България

  • 29 окт 2026 | 09:21
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Днес става ясно кой срещу кого ще играе на осминафиналите за Купата на България

Жребият за осминафиналите и четвъртфиналите на SESAME Купа на България ще бъде изтеглен днес, 29 октомври, от 14:00 часа. Церемонията ще се проведе в Амфитеатралната зала на Националната футболна база „Бояна“.

Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига ще определят не само съперниците в следващия етап на турнира, но и възможните сблъсъци в четвъртфиналите.

В осминафиналния жребий ще участват 16 отбора, които преминаха успешно през предходната фаза на надпреварата. Сред тях са Ботев (Пловдив), Локомотив (Пловдив), Левски, ЦСКА, Лудогорец и Черно море.

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Ето и всички участници в жребия:

Арда (Кърджали), Ботев (Враца), Ботев (Пловдив), Добруджа (Добрич), Дунав (Русе), Левски (София), Локомотив (Горна Оряховица), Локомотив (Пловдив), Локомотив (София), Лудогорец (Разград), Славия (София), Спартак (Варна), Хебър (Пазарджик), ЦСКА (София), ЦСКА 1948 (София) и Черно море (Варна).

Жребият ще бъде пълен, без поставени отбори и предварително определени ограничения. Всички 16 тима ще бъдат в една урна, от която ще бъдат оформени осемте осминафинални двойки.

Всички резултати и голмайстори от 1/16-финалите за Купата на България
Всички резултати и голмайстори от 1/16-финалите за Купата на България

Веднага след това ще бъде изтеглен и жребият за четвъртфиналите. Тогава осемте осминафинални двойки ще бъдат разпределени в четири потенциални сблъсъка, като отново няма да има предварително определени позиции.

И в двата етапа победителят ще бъде излъчван в един мач на принципа на директното елиминиране. В осминафиналите домакин ще бъде първият изтеглен отбор от всяка двойка, а в четвъртфиналите тази роля ще има победителят от осминафиналната двойка, изтеглена първа при съответното разпределение.

Осминафиналните срещи са насрочени за периода 11–14 декември 2026 г., а четвъртфиналите ще се проведат през март 2027 година.

Следващият жребий за Купата ще е за два кръга, ето кога ще е той
Следващият жребий за Купата ще е за два кръга, ето кога ще е той
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