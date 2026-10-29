Вижте жребия за 1/4-финалите на Купата - очакват ни интригуващи сблъсъци

Днес в 14:00 часа беше изтеглен жребият за турнира Sesame Купа на България. След определянето на осминафиналните двойки бяха изтеглени и съперниците за четвъртфиналите.

И в двете фази победителите ще се определят в една среща по системата на директното отстраняване. Домакин на осминафиналните двубои ще бъде първият изтеглен отбор във всяка двойка, а на четвъртфиналите - победителят от осминафиналната двойка, изтеглена първа при определянето на съответния сблъсък.

Осминафиналните срещи ще се изиграят в периода 11–14 декември 2026 г., докато четвъртфиналите са предвидени за март 2027 г.

Титаничен сблъсък Левски - Лудогорец за Купата, ЦСКА също с труден жребий

Ето 1/4-финалните двойки:

Черно море/Локомотив Пловдив - Славия/ЦСКА

Локомотив (ГО)/Ботев (Пловдив) - Левски/Лудогорец

ЦСКА 1948/Ботев (Враца) - Арда/Хебър

Спартак (Варна)/Добруджа - Дунав Русе/Локомотив (София)

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