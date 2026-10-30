Огнян Младенов: Притежаваме наистина много качествен отбор

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Огнян Младенов не скри радостта след изразителния успех с 6:1 над Спартак (Варна). Наставникът на "червените" похвали своя отбор за характера, който е показал, след като се оказа в догонваща позиция.

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"Първи допуснахме гол, но в крайна сметка бързо успяхме да обърнем мача. Това не ни се случва за първи път от началото на сезона. Показваме характер и имаме добра психика. Притежаваме наистина много качествен отбор за нашата лига. Момчетата вярват в себе си, както и аз и моят екип. Радвам се, че продължаваме с добрите резултати.

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Иска ми се, ако може, да имаме повече “сухи” мрежи. Успяваме да отбележим голям брой голове, което мен и моя екип много ни радва. Срещу Лудогорец очаквам да стане един динамичен двубой, изпълнен с много положения и голове", каза Младенов.

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Снимки: Владимир Иванов