Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948

Огнян Младенов: Притежаваме наистина много качествен отбор

  • 30 окт 2026 | 19:09
  • 294
  • 0

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Огнян Младенов не скри радостта след изразителния успех с 6:1 над Спартак (Варна). Наставникът на "червените" похвали своя отбор за характера, който е показал, след като се оказа в догонваща позиция.

ЦСКА 1948 гази за голям обрат, БГ национал се разсърди, че не би дузпа и си “отмъсти” с ефектен гол
ЦСКА 1948 гази за голям обрат, БГ национал се разсърди, че не би дузпа и си “отмъсти” с ефектен гол

"Първи допуснахме гол, но в крайна сметка бързо успяхме да обърнем мача. Това не ни се случва за първи път от началото на сезона. Показваме характер и имаме добра психика. Притежаваме наистина много качествен отбор за нашата лига. Момчетата вярват в себе си, както и аз и моят екип. Радвам се, че продължаваме с добрите резултати.

16 ЦСКА 1948 6:1 Спартак (Варна)

Иска ми се, ако може, да имаме повече “сухи” мрежи. Успяваме да отбележим голям брой голове, което мен и моя екип много ни радва. Срещу Лудогорец очаквам да стане един динамичен двубой, изпълнен с много положения и голове", каза Младенов.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Владимир Иванов

Още от БГ Футбол

Три отбора с по 19 точки влизат в битките от десетия кръг при U18

Три отбора с по 19 точки влизат в битките от десетия кръг при U18

  • 30 окт 2026 | 18:24
  • 388
  • 0
Полицейски ескорт за феновете на Славия до "Българска армия"

Полицейски ескорт за феновете на Славия до "Българска армия"

  • 30 окт 2026 | 18:22
  • 737
  • 5
ЦСКА гостува на ЦСКА 1948 в дербито на десетия кръг при U17

ЦСКА гостува на ЦСКА 1948 в дербито на десетия кръг при U17

  • 30 окт 2026 | 18:16
  • 547
  • 0
Ясна е програмата за още един кръг в efbet Лига

Ясна е програмата за още един кръг в efbet Лига

  • 30 окт 2026 | 18:11
  • 859
  • 0
ЦСКА 1948 гази за голям обрат, БГ национал се разсърди, че не би дузпа и си “отмъсти” с ефектен гол

ЦСКА 1948 гази за голям обрат, БГ национал се разсърди, че не би дузпа и си “отмъсти” с ефектен гол

  • 30 окт 2026 | 19:01
  • 20366
  • 41
Обявиха програмата за 1/8-финалите за Купата, ето кога е Левски - Лудогорец

Обявиха програмата за 1/8-финалите за Купата, ето кога е Левски - Лудогорец

  • 30 окт 2026 | 17:55
  • 6118
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Сф) 0:1 Ботев (Пд), първи мач за домакините след раздялата с Любо Пенев, гол от съблекалните за гостите

Локомотив (Сф) 0:1 Ботев (Пд), първи мач за домакините след раздялата с Любо Пенев, гол от съблекалните за гостите

  • 30 окт 2026 | 19:43
  • 4064
  • 1
ЦСКА 1948 гази за голям обрат, БГ национал се разсърди, че не би дузпа и си “отмъсти” с ефектен гол

ЦСКА 1948 гази за голям обрат, БГ национал се разсърди, че не би дузпа и си “отмъсти” с ефектен гол

  • 30 окт 2026 | 19:01
  • 20366
  • 41
Официално! Локомотив (София) се раздели с Любо Пенев

Официално! Локомотив (София) се раздели с Любо Пенев

  • 30 окт 2026 | 17:54
  • 13583
  • 31
Обявиха програмата за 1/8-финалите за Купата, ето кога е Левски - Лудогорец

Обявиха програмата за 1/8-финалите за Купата, ето кога е Левски - Лудогорец

  • 30 окт 2026 | 17:55
  • 6118
  • 1
Грешна стъпка на един от лидерите във Втора лига, Пирин не отлепя от дъното

Грешна стъпка на един от лидерите във Втора лига, Пирин не отлепя от дъното

  • 30 окт 2026 | 19:25
  • 11713
  • 2
Колко е важна днешната тренировка за Никола Цолов?

Колко е важна днешната тренировка за Никола Цолов?

  • 30 окт 2026 | 12:54
  • 20526
  • 26