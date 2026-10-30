Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948

11-те на ЦСКА 1948 и Спартак (Варна)

  • 30 окт 2026 | 16:07
  • 939
  • 1
11-те на ЦСКА 1948 и Спартак (Варна)

Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА 1948 и Спартак (Варна), които излизат в мач от 14-ия кръг на efbet Лига.

За домакините това е второ поредно домакинство, тъй като преди седмица разгромиха с 4:0 Ботев (Пловдив) в Бистрица. Варненци пък идват в София след поражение с 0:2 от Дунав в Русе.

ЦСКА 1948 - СПАРТАК (ВАРНА)

ЦСКА 1948: 31. Божев, 33. Куеляр, 5. Бенамер, 3. Двали, 6. Барбоса, 71. Тарасенко, 8. Земземи, 30. Майер, 11. Русев, 77. Франко, 20. Собреро

СПАРТАК (ВАРНА): 23. Илиев, 5. Кръстев, 10. Лопеш, 11. Хане, 17. Маринов, 19. Майор, 29. Тиндано, 44. Грънчов, 45. Читоку, 77. Иванов, 90. Окох

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Рибарски: Заради Трифон Иванов играех с №3, Ферарио Спасов ме научи да разбирам съблекалнята

Рибарски: Заради Трифон Иванов играех с №3, Ферарио Спасов ме научи да разбирам съблекалнята

  • 30 окт 2026 | 12:16
  • 6208
  • 4
Директорът на школата на Левски: Чувствам се много комфортно и полезен

Директорът на школата на Левски: Чувствам се много комфортно и полезен

  • 30 окт 2026 | 09:43
  • 8672
  • 7
Двойни премии в Дунав за успех срещу Левски?

Двойни премии в Дунав за успех срещу Левски?

  • 30 окт 2026 | 09:24
  • 2171
  • 11
Светлин Станчев: Отиваме в Исперих за победа

Светлин Станчев: Отиваме в Исперих за победа

  • 30 окт 2026 | 08:33
  • 960
  • 0
Димитър Трендафилов: Аксаково е фаворит

Димитър Трендафилов: Аксаково е фаворит

  • 30 окт 2026 | 08:31
  • 822
  • 0
Йордан Миленов: Оспорван мач

Йордан Миленов: Оспорван мач

  • 30 окт 2026 | 08:28
  • 543
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Колко е важна днешната тренировка за Никола Цолов?

Колко е важна днешната тренировка за Никола Цолов?

  • 30 окт 2026 | 12:54
  • 12026
  • 20
Локомотив (София) и Ботев (Пловдив) в опит да се върнат към победите

Локомотив (София) и Ботев (Пловдив) в опит да се върнат към победите

  • 30 окт 2026 | 07:28
  • 12156
  • 37
Вихрен сгреши и в Самоков

Вихрен сгреши и в Самоков

  • 30 окт 2026 | 16:05
  • 3369
  • 6
Рибарски: Заради Трифон Иванов играех с №3, Ферарио Спасов ме научи да разбирам съблекалнята

Рибарски: Заради Трифон Иванов играех с №3, Ферарио Спасов ме научи да разбирам съблекалнята

  • 30 окт 2026 | 12:16
  • 6208
  • 4
Олимпийският шампион Магомед Рамазанов отпадна на Световното в Астана

Олимпийският шампион Магомед Рамазанов отпадна на Световното в Астана

  • 30 окт 2026 | 11:22
  • 14912
  • 32