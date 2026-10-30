11-те на ЦСКА 1948 и Спартак (Варна)

Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА 1948 и Спартак (Варна), които излизат в мач от 14-ия кръг на efbet Лига.

За домакините това е второ поредно домакинство, тъй като преди седмица разгромиха с 4:0 Ботев (Пловдив) в Бистрица. Варненци пък идват в София след поражение с 0:2 от Дунав в Русе.

ЦСКА 1948 - СПАРТАК (ВАРНА)

ЦСКА 1948: 31. Божев, 33. Куеляр, 5. Бенамер, 3. Двали, 6. Барбоса, 71. Тарасенко, 8. Земземи, 30. Майер, 11. Русев, 77. Франко, 20. Собреро

СПАРТАК (ВАРНА): 23. Илиев, 5. Кръстев, 10. Лопеш, 11. Хане, 17. Маринов, 19. Майор, 29. Тиндано, 44. Грънчов, 45. Читоку, 77. Иванов, 90. Окох

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