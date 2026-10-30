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ЦСКА 1948 посреща Спартак (Варна) в опит да затвърди добрата си форма

  • 30 окт 2026 | 07:14
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ЦСКА 1948 приема Спартак (Варна) в двубой от 14-ия кръг на efbet Лига. Срещата ще се проведе на стадион „Витоша“ в Бистрица. Двубоят ще бъде ръководен от Мартин Марков и е с начален час 17:00.

Двата отбора влизат в сблъсъка с различно настроение, като домакините ще се опитат да продължат доброто си представяне, докато „соколите“ ще търсят завръщане към победите след поражението в последния кръг.

В последния си шампионатен двубой столичани записаха убедителен успех с 4:0 над Ботев (Пловдив). Преди това ЦСКА 1948 отстъпи с 2:3 срещу ЦСКА, но в предходните си два мача се наложи над Славия с 2:1 като гост и над Дунав (Русе) със същия резултат у дома.

ЦСКА 1948 се разправи с беззъб Ботев (Пд)
ЦСКА 1948 се разправи с беззъб Ботев (Пд)

Варненци пък ще се опитат да се възстановят след загубата с 0:2 при гостуването си на Дунав (Русе) в последния кръг. Преди това Спартак постигна минимална победа с 1:0 като гост на Ботев (Враца), а в предходните си два шампионатни двубоя отстъпи с 0:1 на Локомотив и завърши 0:0 при визитата си на Славия.

Дунав взе много важна победа над Спартак (Варна)
Дунав взе много важна победа над Спартак (Варна)

Наставникът на ЦСКА 1948 Огнян Младенов няма кадрови проблеми преди предстоящия сблъсък със Спартак (Варна). Специалистът ще може да разчита на всички свои основни футболисти и ще има възможност да заложи на оптимален състав за домакинството на „соколите“.

В предни позиции Спартак ще разчита на нигерийския нападател Чидера Окох, чиято задача ще бъде да замести претърпялия операция Ахмед Ахмедов.

Последните преки сблъсъци между двата отбора обаче показват, че Спартак може да затрудни столичани. Първият им мач през настоящия сезон завърши при равенство 2:2 във Варна на 17 юли. Преди това ЦСКА 1948 спечели с 2:1 гостуването си на „соколите“ през март, а срещата в Бистрица през октомври миналата година приключи 1:1. Така два от последните три шампионатни двубоя между двата тима завършиха без победител.

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