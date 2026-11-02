Лудогорец пуска билетите за мача с ЦСКА 1948

Лудогорец съобщи, че от утре (3 ноември) ще са в продажба билетите за мача срещу ЦСКА 1948 от 13-ия кръг на efbet Лига. Двубоят ще се играе на 7 ноември (събота) от 18:30 ч. на стадион "Хювефарма Арена" в Разград.

Билети се продават всеки ден на клубната база от 10:00 до 18:00 ч. В деня на мача ще работи касата на улица "Васил Левски" от 15:00 ч. до началото на срещата. Касата на сектор Г отваря в 16:30 ч. Цените на билетите са както следва:

Сектор В – блокове 1, 2, 5 и 6 - 6 евро

Сектор В – блокове 3 и 4 - 10 евро

Сектор Б ("Моци") - 5 евро

Сектор Г - 5 евро

Деца и пенсионери ползват 50% отстъпка. Лудогорец напомня, че от всеки продаден билет ще бъдат отделяни средства в подкрепа на сдружение "Аз Вярвам и Помагам" и неговите каузи за децата на България.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google