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Марникас: Жребият ни е добър

  • 29 окт 2026 | 14:41
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Изпълнителният директор на ЦСКА 1948 Пепа Марникас заяви, че е доволна от жребия за осминафиналите на Sesame Купа на България. “Червените” ще се изправят срещу Ботев (Враца) като домакин, а след това при успех срещу победителя от Арда - Хебър.

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“Всички отбори могат да стигнат до финала, а защо не и да спечелят купата. Нямаш право на грешка независимо срещу кого играем ще излезем с пределна мотивация. Очаквам интересни срещи. Всеки би предпочел да е домакин в тези срещи, но това не е предопределящо. Не мога да кажа, че не съм доволна от жребия. Както е казал оптимистът - можеше да е и по-зле. Мисля, че жребият е добър за нас. Ние бяхме на една среща със съдийската комисия и те са подложени на доста напрежение. Който не работи, той не греши, но важното е да няма фрапантни неща. При нас пет минути се сприра играта, за да се чертаят линии, така че аз подкрепям ВАР, но малко повече начина на действие в Европа”, каза Марникас.

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