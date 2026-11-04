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Поражението на Астън Вила разочарова престалонаследниците на Великобритания

  • 4 ное 2026 | 12:49
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Принц Уилям и най-големият му син принц Джордж изгледаха на живо загубата на любимия си Астън Вила с 0:3 от Барселона в Шампионската лига. Двамата бяха настанени в официалната ложа на „Спотифай Камп Ноу“ и не скриха разочарованието си от развоя на срещата, в която каталунците сложиха край на перфектния старт на бирмингамци в турнира. Уилям и Джордж останаха на трибуните въпреки проливния дъжд в Барселона, като бяха уловени от камерите в няколко момента на видимо разочарование.

Барселона нанесе първа загуба на Астън Вила в ШЛ и най-сетне постигна нещо, което чакаше отдавна
Барселона нанесе първа загуба на Астън Вила в ШЛ и най-сетне постигна нещо, което чакаше отдавна

Преди началото на двубоя двамата се срещнаха с президента на Барселона Жоан Лапорта, който им подари персонализирани фланелки на каталунския клуб. Кралските особи обаче не крият симпатиите си към Астън Вила, като принц Уилям от години е сред най-известните привърженици на отбора. За Джордж това бе поредната възможност да сподели футболната страст на баща си, с когото вече е посещавал и други големи мачове на бирмингамци.FC Barcelona

Емери: Ако бяхме вкарали гол, нещата можеше да се развият по друг начин
Емери: Ако бяхме вкарали гол, нещата можеше да се развият по друг начин
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Снимки: Gettyimages

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