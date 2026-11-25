Гиздол отряза Йомов за първия отбор

Слушай на живо: ЦСКА - Трабзонспор

Наставникът на ЦСКА Маркус Гиздол категорично отхвърли възможността на този етап Георги Йомов да бъде качен в първия отбор на “червените”. Бившия национал прави добри мачове в дубъла на тима във Втора лига, след като се завърна от четиригодишно наказание, но германецът не възнамерява към момента да го тества в първия състав на “армейците”.

Гиздол: Ако бях софиянец, утре щях да съм на "Армията"! Трабзонспор е фаворит - 200 млн. срещу 25 млн.

“Не, не съм го гледал и няма такава вероятност в момента. В бъдеще може би, но сега не”, каза Гиздол по време на пресконференцията на тима преди утрешния двубой с Трабзонспор.

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