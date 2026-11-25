Голово торнадо в Чезена

Чезена сътвори истински футболен спектакъл на своя стадион Орогел Стадиум - Дино Мануци, разбивайки Асколи с 5:1 в двубой от 13-ия кръг на италианската Серия Б.

Резултатът бе открит в 33-ата минута, когато Маат Каприни прати топката във вратата на гостите след асистенция на Рикардо Пагано. Домакините подновиха натиска си веднага след почивката и в 47-ата минута Якопо Джели удвои преднината за 2:0.

Палермо се развихри и дръпна на върха в Серия "Б"

Големият герой на вечерта бе Кристиан Шпенди, който наниза хеттрик за малко повече от четвърт час. Той първо се разписа за 3:0 в 69-ата минута след поднесена топка от Каприни, а в 84-ата покачи на 4:0. Почетното попадение за Асколи бе дело на Джовани Корадини в 86-ата минута, но броени секунди по-късно, в 87-ата минута, Шпенди оформи крайното 5:1 след подаване на бившия играч на Фратрия Ксавело Друйвентак.

След този убедителен успех Чезена вече заема 4-то място във временното класиране с актив от 21 точки. Със същия брой точки, но на 3-та позиция, остава съставът на Асколи. Лидер в подреждането продължава да бъде Палермо с 30 точки, следван от Модена с 26 точки.

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