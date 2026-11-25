Гуардиола: Почувствах се засрамен от това, че отказах на Италия

Джосеп Гуардиола за първи път говори за решението си да откаже да поеме националния отбор на Италия. В специално интервю за бившия си съотборник Ромарио бившият треньор на Барселона, Байерн и Манчестър Сити говори по редица теми, сред които бе и Карло Анчелоти и представянето на Бразилия.

За предложението от Италия и разговорите с Паоло Малдини и Леонардо Гуардиола заяви: “За първи път говоря за това, но “да”, говорих с тях. Срам ме е, че казах “не” на Италия, на страна като Италия. Щеше да бъде една от най-големите гордости в кариерата ми. Те се свързаха с мен в момент, в който трябваше да спра. Ако това се беше случило преди една или две години, вероятно щях да приема”.

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Pep Guardiola CONFIRMS he held talks over becoming Italy's national team manager: "Yes, I SPOKE WITH ITALY... This is the first time I've spoken publicly about it." "It was an HONOR. I almost felt embarrassed to say no to a national team like Italy, to a country like Italy." "It was one of the greatest honors of my career that they thought of me as someone who could coach Italy." "But they approached me at a time when I needed to stop. If they had approached me in 1 or 2 years, I probably would have ACCEPTED." — @Romariotv_ofc — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 25, 2026

Пеп коментира и Карло Анчелоти, към когото Ромарио отправи сериозни критики: “Прости ми, Ромарио, но не съм способен да се съмнявам във възможностите на Карло. Не става дума за Карло, Пеп, Юрген или някой друг, който да дойде и да направи петкратните световни шампиони отново шампиони. Понякога има нужда от малко повече време. Да изградиш един отбор не става за дни. Талантът не е достатъчен, а да изискваш бързи резултати не помага”.

"ELE SABE QUE, SE NÃO GANHAR, NÃO DURA" 👀🇧🇷 O Pep Guardiola deu o papo sobre o Ancelotti na Seleção! Ele e Romário falaram sobre Brasil, Messi, CR7, Neymar E MUITO MAIS! Corre pro YouTube da RomárioTV assistir! 📺🫵🚨 #Guardiola #Romário #Brasil #DCCOC https://t.co/30SIpBOsWI — RomárioTV (@Romariotv_ofc) November 25, 2026

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Снимки: Imago