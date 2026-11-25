Джосеп Гуардиола за първи път говори за решението си да откаже да поеме националния отбор на Италия. В специално интервю за бившия си съотборник Ромарио бившият треньор на Барселона, Байерн и Манчестър Сити говори по редица теми, сред които бе и Карло Анчелоти и представянето на Бразилия.
За предложението от Италия и разговорите с Паоло Малдини и Леонардо Гуардиола заяви: “За първи път говоря за това, но “да”, говорих с тях. Срам ме е, че казах “не” на Италия, на страна като Италия. Щеше да бъде една от най-големите гордости в кариерата ми. Те се свързаха с мен в момент, в който трябваше да спра. Ако това се беше случило преди една или две години, вероятно щях да приема”.
Пеп коментира и Карло Анчелоти, към когото Ромарио отправи сериозни критики: “Прости ми, Ромарио, но не съм способен да се съмнявам във възможностите на Карло. Не става дума за Карло, Пеп, Юрген или някой друг, който да дойде и да направи петкратните световни шампиони отново шампиони. Понякога има нужда от малко повече време. Да изградиш един отбор не става за дни. Талантът не е достатъчен, а да изискваш бързи резултати не помага”.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago