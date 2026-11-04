Ханзи Флик: Всички бяха фантастични

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик изрази огромно задоволство от представянето на своя отбор при категоричната победа с 3:0 срещу водения от Унай Емери тим на Астън Вила. Срещата от четвъртия кръг на основната фаза в Шампионската лига се проведе на стадион „Спотифай Камп Ноу“, а германският специалист остана изключително горд от колективния дух и тактическата дисциплина на своите футболисти. Единствената тревожна нотка за „каталунците“ след двубоя остана физическото състояние на Родри, който почувства мускулен дискомфорт.

„Беше изключително важно днес да се защитаваме заедно и компактно. Последната ни линия бе на фантастично ниво, както и Жоан Гарсия. Изключително съм щастлив, когато виждам как действат младите момчета. Всеки даде абсолютно всичко от себе си, за да запазим чиста мрежа срещу толкова силен противник“, сподели Флик.

Относно здравословното състояние на Родри и извършените ротации, наставникът внесе яснота: „Родри усети леко мускулно неразположение, но като цяло е добре. Ще изчакаме утрешните медицински прегледи, за да сме напълно сигурни. Що се отнася до другите смени – Брайън изигра много силен мач, а Рафа се труди изключително много и решихме да му дадем заслужена почивка.“

Специалистът се спря подробно и на емоционалното състояние на Рафиня, свързано с трагичните събития в Тенерифе.

„Случилото се в Тенерифе му повлия дълбоко, както всъщност и на всички нас. Изказвам искрени съболезнования на семейството, клуба и приятелите – това е истинска трагедия. Смяната му не беше свързана с никакво недоволство, просто всички сме хора. Рафиня се намира в отлична форма и ако се завърне пълноценен след паузата, това ще бъде от огромна полза за целия състав“, допълни германецът.

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Той отдаде дължимото и на представянето на Френки де Йонг и младока Бернал.

„Френки се завръща след травма, като срещу Алавес дори игра като централен защитник. Бернал също се представи великолепно във времето, което прекара на терена. Завръщането на де Йонг е от съществено значение. Може би все още не е на сто процента, но показва високо равнище. С него получаваме огромно качество и сигурност на поне две различни позиции“, заяви специалистът.

В заключение германският треньор акцентира върху пресата в предни позиции и философията за реакция след трудни моменти, напомняйки, че тимът разполага с четири дни за пълно възстановяване преди предстоящия сериозен сблъсък с Атлетико.

„Високата преса е в основата на нашия стил – всички работят в защита и бележат голове. Най-важното във футбола и в живота не са грешките, а начинът, по който се развиваш след тях. Днес реагирахме по най-добрия начин, запазихме спокойствие и следвахме стриктно плана за мача“, завърши Флик.

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Снимки: Gettyimages