България стартира VNL 2027 в Бразилия преди турнира в Бургас

Българският национален отбор за мъже започва участието си в Лигата на нациите (VNL) с турнир в Бразилия през 2027 година. Във втората седмица от надпреварата „лъвовете“ ще играят пред родна публика. Третият турнир от програмата ще отведе националния тим отново отвъд Океана - този път в САЩ.

Днес беше изтеглен жребият за групите. Мястото на финалния турнир, градовете-домакини и точна програма по дни и часове ще бъдат обявени през януари.

Първа седмица – Бразилия (9-13 юни): България, Русия, Бразилия, Япония, Германия, Аржентина

Втора седмица – България (23-27 юни): България, Италия, Турция, Германия, Сърбия, Белгия

Трета седмица – САЩ (14-18 юли): България, САЩ, Полша, Украйна, Германия, Китай

В първата седмица България ще се изправи срещу съставите на Германия, Иран, Япония и Русия. В Бургас съперници на „лъвовете“ ще бъдат Белгия, Италия, Турция и Сърбия, а в Съединените щати те ще срещнат Полша, САЩ, Китай и Украйна.

Лигата на нациите е сред най-значимите състезания в международния календар, като резултатите в турнира имат важно значение и за позициите в световната ранглиста. Тя е от ключово значение в контекста на олимпийския път към Лос Анджелис 2028, тъй като класирането в ранглистата е сред факторите, определящи разпределението на квотите за предстоящите Олимпийски игри. Към момента България заема девето място в световната ранглиста. Пред националния ни тим е Аржентина, която е осма, а непосредствено след България на десетата позиция е Канада.

В предстоящото издание на Лигата на нациите ще участват 19 национални отбора, след завръщането на Русия в международните състезания.

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