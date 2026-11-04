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Емери: Ако бяхме вкарали гол, нещата можеше да се развият по друг начин

  • 4 ное 2026 | 02:51
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Мениджърът на Астън Вила Унай Емери намери положителни страни в представянето на отбора си въпреки загубата от Барселона (0:3) в Шампионската лига. Испанецът съжали за пропуснатите положения и допуснатите грешки, но определи двубоя като ценен опит за тима.

„Резултатът не е добър. Имаше много положителни неща, но те не бяха достатъчни, за да постигнем добър резултат“, заяви Емери.

„През тези 90 минути ясно се видя какъв отбор изграждаме. Имаме млади и талантливи футболисти, както и опитни играчи. Днес допуснахме някои грешки. Правили сме ги и преди в процеса на работа тук, но след това сме успявали да ги преодолеем.“

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Треньорът отчете, че по-добрата реализация преди почивката е можела да промени развоя на срещата.

„След грешката, която направихме, създавахме положения и влизахме в индивидуални единоборства със съперника. Ако бяхме отбелязали един гол от възможностите си през първото полувреме, може би щеше да бъде различно, но не бяхме достатъчно прецизни в завършващата фаза“, каза още испанецът.

Той подчерта, че спечелените девет точки до момента дават увереност на отбора и са резултат от добрата работа в предишните срещи.

„От една страна, се чувстваме спокойни да следваме нашия път, защото имаме девет точки благодарение на добрата работа преди този мач. Трябва да бъдем реалисти, но същевременно и да сме доволни от начина, по който се справяме“, допълни спациалистът.

„Разбира се, имам своето виждане как можем да се подобрим, но днешният опит беше много важен. Това е нивото, което искаме отново да достигнем. Натрупахме ценен опит — лош резултат, но и положителни неща. На това ниво трябва да бъдеш по-безпощаден“, завърши испанецът.

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Снимки: Gettyimages

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