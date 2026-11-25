Лапорта заплаши Реал Мадрид със съд и заяви: Две години не спечелиха нищо, а само за Барса говорят

Президентът на Барселона Жоан Лапорта обяви по време на престоя си в Баку, че каталунският клуб е готов да предприеме всички необходими съдебни мерки след публичните обвинения на Флорентино Перес по случая „Негрейра“.

Конфликтът ескалира, след като в средата на юни „блаугранас“ внесоха искане за помирително изслушване. Повод за юридическия ход станаха изказванията на президента на Реал Мадрид от 12 май, в които той директно обвини Барселона в корупция, финансово стимулиране на арбитри и системно ползване на съдийски предимства.

💥💥 Laporta, harto del Madrid 🗣️ "Acabaremos pidiéndoles royalties porque promocionan su imagen a costa del Barça" 📱 @A_SeguraJ https://t.co/NHYKxODdQQ — MARCA (@marca) November 25, 2026

Лапорта подчерта, че провеждането на помирителната процедура е задължителната стъпка преди подаването на наказателна жалба. "Днес ще се състои помирителното заседание и ще видим какъв ще бъде изходът. Задължени сме да защитаваме името на Барса от неверни твърдения. Настояваме за категорично опровержение, в противен случай ще продължим по съдебен път. Съперниците ни остават обсебени от нас, опитвайки се да отклонят вниманието от собствените си трудности. Накрая ще започнем да им търсим авторски права за злоупотреба с нашия клубен имидж“, коментира президентът на каталунците.

Лапорта не спести критики към ръководството на Белия балет: "Бяха изречени недопустими неверни неща, при това от висш представител на клуба, който би следвало да проявява много по-голяма сдържаност. Те продължават да говорят непрекъснато за Барселона, дори и по време на асамблеята си. Обсебени са от нас. Накрая наистина ще започнем да им искаме такси за авторски права, защото използват името на Барселона за собствен пиар. Прекараха две години, без да спечелят нищо, мислят за продажба на дял от клуба и вместо да разяснят проекта си, както правим ние, само говорят за Барса. Нека оставят останалите на мира и да се съсредоточат върху ставащото в техния собствен дом."

💥 Joan Laporta, contra el Real Madrid: 💬 "Llegará un momento en el que tendremos que pedir un royalties porque están haciendo un uso indebido de nuestra imagen" https://t.co/APLTMzm19A — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 25, 2026

Относно евентуалното наказание от два мача за Фермин Лопес, шефът на Барселона отбеляза, че в моменти на напрежение подобни ситуации се случват. Той допълни, че клубът уважава съдийската институция, а наставникът Ханзи Флик постъпва правилно, като казва това, което мисли.

В заключение Лапорта, който по професия е юрист, поясни следващите правни стъпки: „Помирителното производство предхожда наказателната тъжба. Всеки може да коригира изказванията си, но ако това не бъде направено, става дума за злонамереност. Недопустимо е да се пренаписва историята с откровени лъжи от представител на институция, от когото се очаква сдържаност.“

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Снимки: Gettyimages